Michelle Barros celebra 26 anos do filho e impressiona: 'Parecem irmãos'

No aniversário de 26 anos de seu filho, Arthur Barros, Michelle Barros compartilha fotos com o herdeiro e chama atenção com aparência

A jornalista Michelle Barros chamou a atenção nesta quinta-feira, 12, em sua rede social, ao fazer um álbum só com fotos de seu filho, Arthur Barros. Por ser aniversário do herdeiro, a ex-apresentadora do SBT resolveu fazer a declaração e deu o que falar.

Isso porque, mais uma vez, a comunicadora surgiu deslumbrante ao lado do jovem, que também impressiona com sua beleza. A dupla logo foi chamada de irmãos, já que Michelle Barros tem 45 anos e Arthur está fazendo 26.

"26 anos de tanta felicidade ao seu lado, filho! Você é luz, você é generosidade, você é companheirismo! Deus me abençoou muito ao me permitir ser sua mãe! Hoje é seu dia, Arthurzinho, meu “principinho”. Que os anjos te cubram de glória e encham de muita luz o seu novo ciclo! TE AMO MAIS QUE O INFINITO! Parabéns pelos 26 anos", declarou-se para o filho e mostrou cliques desde quando ele era bebê.

Nos comentários, os internautas admiraram os dois. "Filho? Parecem irmãos", opinaram. "Gente, que lindos, parecem irmãos", disseram outros.

Ainda nas últimas semanas, Michelle Barros marcou presença com Arthur Barros no leilão beneficente de Ronaldo e Celina Locks. Na última sexta-feira, 06, a jornalista, que era da Globo, assinou o fim de seu contrato com o SBT após a emissora de Silvio Santos anunciar o fim do Chega Mais.

Michelle Barros foi demitida do SBT?

A apresentadora Michelle Barros não faz mais parte do time de talentos do SBT. Na sexta-feira, 6, ela assinou o fim do seu contrato após a emissora tirar do ar o programa que ela apresentava, o Chega Mais.

Segundo a Coluna Gente, da Veja, a comunicadora confirmou que assinou o fim do parceria nesta sexta. “Assinei a rescisão do contrato, que estava em vigor - ao contrário do que muita gente publicou - hoje, sim. E não era PF [Pessoa Física], é relação contratual mesmo”, disse ela, negando os rumores de demissão.

