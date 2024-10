Rosamaria Murtinho comemora estar ativa aos 92 anos: ‘Apesar de ser invisível para as novelas’

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Rosamaria Murtinho, que completa 92 anos nesta quinta-feira, 24, celebra disposição na carreira com trabalhos em filmes

Dia de festa para a atriz Rosamaria Murtinho. Considerada uma das damas da televisão brasileira, a veterana completa 92 anos nesta quinta-feira, 24. A artista está celebrando a data com muita disposição e alegria de viver. Em entrevista à CARAS Brasil, ela confessa que teve muita sorte na vida, que sente saudade da telinha e comemora estar ativa com trabalhos em filmes. "Apesar de ser invisível para as novelas", ressalta.

Rosamaria conta que adora comemorar aniversário, isso desde criança. Mas este ano, estará focada nas gravações de um filme. “Pretendia fazer uma festa aqui na minha casa, um jantar para os amigos, mas estou vendo que vou gravar um filme e será, justamente, no dia 24 de outubro. Então, não vou poder fazer nada”, diz. “Sempre comemorei aniversário, sempre gostei. Quando eu era criança, sempre comemorava meus aniversários. Então, estou habituada a isso”, emenda.

Falar dos 92 anos parece ser um pouco difícil para a atriz. “Fazer 92 anos é um pouco assustador, porque é muito tempo. Mas estou contente, porque apesar da idade, ganhei muita coisa com a idade também. Não imaginava alcançar os 92 anos. Não, não é verdade, isso é mentira! Imaginava sim, porque pretendo morrer com 100 anos (risos)”, ressalta. “Acho que nessa minha trajetória de vida, tive muita sorte, com tudo o que aconteceu comigo. Então, sou muito grata a tudo, fiz o que queria fazer e estou fazendo até agora”, completa.

Questionada sobre presentes que gostaria de ganhar neste dia tão especial, Rosamaria não pensou duas vezes: “Abrir o jornal e ler: Finalmente foi descoberta a cura do câncer!”.

SAUDADE DAS NOVELAS

Rosamaria Murtinho tem mais de 60 anos de carreira dedicados à TV, ao teatro e ao cinema. Fez os primeiros trabalhos nos palcos e seguiu para a televisão e às telonas nos anos seguintes. A primeira novela foi A Mulher que Veio de Longe (1964), na Excelsior.

Ao longo de sua trajetória artística, fez dezenas de novelas e séries em várias emissoras. Entre elas, A Muralha (1968), Nina (1977), Pai Herói (1979), Jogo da Vida (1981) e A Próxima Vítima (1995). Entre os trabalhos mais atuais, está o remake de O Astro (2011) e A Dona do Pedaço (2019), seu último folhetim.

“Sinto falta de fazer novelas; apesar de, só neste ano, ter feito quatro filmes. Então, apesar de ser invisível para o pessoal que escala as novelas, sou bem visível para o pessoal do cinema. Como disse, fiz esse ano meu quarto filme”, frisa.

Rosamaria está no elenco do filme É tempo de amoras!, com Ana Luisa Reis. A atriz interpreta Pasqualina, uma mulher de 91 anos que passa a morar numa casa de repouso depois de perder todos os familiares. Até que conhece Pety, de 8 anos, e vê sua vida se transformar. A direção é de Anahí Borges. Ela também gravou participação no longa A lista, de Gustavo Pinheiro, ao lado de Lilia Cabral (67) e Giulia Bertolli (28).

REDES SOCIAIS

Longe da TV, passou a se aproximar do público por meio das redes sociais. Mas ela afirma que ainda não é muito presente na internet. “Não sou muito de fazer muitas coisas em redes sociais, mas faço algumas coisas, sim, mesmo porque não entendo muito, porque isso não é da minha geração e eu tenho que aprender tudo. Mas gosto de fazer, de estar em contato com os fãs, tenho muitos seguidores, 400 mil, e eu gosto mesmo de eternizar momentos, por isso, sempre posto coisas minhas (trabalho e vida pessoal)”, explica.

LONGEVIDADE E CASAMENTO DURADOURO

Será que a veterana tem algum segredo para a longevidade? Ela conta: “Ah, sei lá. O que faço pra me manter sempre bem e bonita? Bonita é coisa de vocês, hein? (risos). Olha, tenho uma boa alimentação, faço ginástica três vezes por semana, saio, vou à festas, ao cinema, ao teatro, saio para jantar e almoçar com os amigos. Tenho uma vida bem diversificada; acho que esse pode ser o segredo”.

Rosamaria é casada com o ator Mauro Mendonça (93) desde 1959. Os artistas, que se conheceram nos bastidores teatrais, têm três filhos: o diretor de novelas Mauro Mendonça Filho (59), o ator Rodrigo Mendonça (60) e o músico João Paulo Mendonça. Ela também entrega o segredo para um casamento duradouro. “Para começar, casei apaixonada, né? Que é uma coisa muito boa. Então, é manter o amor, o respeito e a admiração. Isso eu acho importante, porque assim você tem diálogo”, finaliza.

