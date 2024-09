Marina Sena celebra aniversário de 28 anos em Noronha

A cantora Marina Sena está completando 28 anos de vida e decidiu comemorar a data especial com uma viagem para Fernando de Noronha

Nesta quinta-feira, 26, Marina Sena está completando 28 anos de vida. A cantora decidiu celebrar a data especial com uma viagem para Fernando de Noronha.

Em sua conta no Instagram, a artista compartilhou algumas fotos em que aparece usando um biquíni de crochê diante de um cenário paradisíaco.

"28 anos de muita felicidade, tropicalidade, brasilidade, liberdade, misticidade e tudo o mais que o tempo e o destino me proporcionaram. Obrigada por todas as mensagens lindas, estou aqui no paraíso sentindo todo esse amor", escreveu ela na legenda da publicação.

Marina ainda recebeu uma super declaração de amor do namorado Juliano Floss pela data. "Hoje a gente comemora o dia da pessoa mais especial que já passou na minha vida, a pessoa mais f*** que eu já vi, dividir meus dias com você e ver todo dia esse seu sorriso lindo do olho baixinho faz tudo ser melhor e mais colorido, o meu paraíso seria ficar em um looping aonde você sorri para sempre, a mais talentosa, a mais inteligente, a mais engraçada e o coração mais puro que eu já vi, seu amor é o amor mais gostoso de todos, eu te amo e vou te amar para sempre, obrigado por existir Marina, temos que comemorar muito mesmo, uma como você é a cada 100 anos que nasce, tinha que ser do Norte de Minas", escreveu ele.

Defendeu

O influenciador digital e dançarino Juliano Floss usou as redes sociais na madrugada para se pronunciar a respeito de um vídeo polêmico envolvendo sua namorada, a cantora Marina Sena. Mais cedo, um registro da artista jogando água em uma mulher que havia perguntado sobre a ex do jovem viralizou nas redes.

Juliano, então, rompeu o silêncio e repudiou os ataques contra Marina. Por meio de seus stories no Instagram, o ex-participante do quadro 'Dança dos Famosos' disse que as críticas à namorada já passaram dos limites.

"Honestamente, esse negócio de internet às vezes dá vontade de desistir, dá vontade de ir embora. A minha vida mudou, mas tem meses que terminei meu antigo relacionamento e até hoje tenho que ficar lendo comentários falando que eu traí, um monte de mentira", iniciou ele.

Em seguida, Juliano Floss ressaltou o quanto ama Marina Sena e afirmou que se sente muito feliz ao lado da cantora. O dançarino ainda lamentou que algumas pessoas insistam em trazer seu antigo relacionamento à tona.

"Eu sou completamente apaixonado nessa menina, eu sou completamente apaixonado, alucinado, ela me faz tão bem, ela cuida de mim, eu cuido dela, a gente se preserva, a gente se respeita, eu estou vivendo um relacionamento que eu nem sabia que poderia existir, que eu poderia viver, eu estou tão feliz", desabafou ele.

"E ao invés de vocês comemorarem comigo, eu tenho que vir até hoje falar de algo que aconteceu em outra época da minha vida. Só venho pedir respeito pela minha namorada, pedir respeito por mim. Falar no Twitter já era nojento. Falar pessoalmente, passou do limite", concluiu Juliano Floss.