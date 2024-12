Aline Wirley se declara em aniversário de Igor Rickli: ‘Em todas as vidas’

Apaixonados! Aline Wirley emocionou seus seguidores ao se declarar para o marido, Igor Rickli, que completa 41 anos neste sábado, 14

Aline Wirley emocionou seus seguidores nas redes sociais ao se declarar para o marido Igor Rickli, que completa 41 anos de vida neste sábado, 14. A cantora fez sua homenagem para o maridão enquanto estava à caminho de Búzios, no Rio de Janeiro, onde ele escolheu passar a data especial. Vale lembrar que o casal de artistas tem três filhos:Antonio, de 10, Will, de 7 anos, e Fátima, de 10, que apareceram nas fotos escolhidas para o post.

“Neste exato momento, estamos a caminho de Búzios, onde você escolheu passar seu aniversário deste ano. Antônio, Will e Fátima dormem tranquilos no banco de trás, enquanto você dirige ao som de clássicos natalinos. Estamos em raro silêncio. Você passa a mão no cabelo do jeito que sempre me faz perder o ar (pra mim, você é o homem mais lindo do mundo). Decido escrever pra você”, começou a ex-rouge.

“Silêncio é algo raro entre nós, ainda que o nosso silêncio seja o mais reconfortante da vida. Já fiz algumas declarações antes pra você, mas vejo que agora me faltam palavras, porque é inexplicável o nível de profundidade e parceria que alcançamos. Como traduzir o que é sentido no dia a dia, na vida de verdade acontecendo?”, escreveu, “Eu sempre soube que tudo com você seria pra valer, uma experiência intensa em cada segundo, mas a emoção disso... Só vivenciando pra saber. Seguimos sem roteiro, mas com confiança, de mãos dadas. Lado a lado, estamos construindo o inimaginável, e não tem um dia que eu não agradeça pelo nosso reencontro e por termos nos reconhecido nessa vida”.

“Te agradeço profundamente por derramar do seu coração tanto amor pro mundo e pra nós, sua família. Que sorte sermos um com você! Mais um ciclo de vida se inicia pra você, meu amor, e o meu desejo é que você receba do universo tudo aquilo o que o seu coração deseja. Você merece! Que o seu sorriso continue reverberando alegria, que a sua voz ecoe pelo mundo, que a sua potência brilhe cada dia mais e que mais pessoas possam sentir o que você é em essência”, continuou a ex-BBB.

A estrela finalizou o texto dizendo: “Hoje é dia de celebrar a pessoa mais incrível que eu já conheci na vida, e pra quem, no meu abraço, entrego todo o amor do mundo. Te amo hoje e em todas as vidas que a gente se reencontrar. Obrigada, muito obrigada, por me fazer a mulher mais feliz do mundo. É essa felicidade - e mais, mais - que desejo pra você. Eu te amo. Feliz aniversário”.