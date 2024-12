Blogueirinha revela planos para as festas de fim de ano: 'Acredito que vou'

Em entrevista à CARAS Brasil, Blogueirinha ainda faz um balanço de 2024 e conta o que planeja para sua carreira no ano que vem

Bruno Matos(30) teve um 2024 repleto de trabalhos e conquistas na pele de sua personagem, Blogueirinha. À frente de diversos projetos, a blogueira de comentários ácidos e risada marcante já está de olho em 2025, porém, revela que antes fará seus planos para as festas de fim de ano.

"Vou passar o Natal com a minha família, vamos viajar para Buenos Aires. O Ano Novo vou passar com amigos, acredito que vou para o Nordeste", conta Blogueirinha , em entrevista à CARAS Brasil. "E tenho alguns projetos para 2025, claro."

A apresentadora conta que já pensa na terceira temporada do programa De Frente com Blogueirinha, que fez sucesso em 2024, e também afirma ter mais novidades vindo aí, porém, faz mistério ao dizer que não pode contar sobre o que se trata.

"A cada temporada, o De Frente fica ainda melhor. Esse ano fizemos entrevistas muito boas, que vão ficar marcadas na história. Mas vejo essa trajetória com muita naturalidade. É apenas o reconhecimento que uma grande estrela merece."

Além do programa de entrevistas, ela também participa como jurada fixa do reality Corrida das Blogueiras, que terá sua final exibida em 21 de janeiro. O projeto é comandado por dois grandes amigos da influenciadora, Edu Camargo(35) e Fih Oliveira(36), donos do canal Diva Depressão.

"É muito bom estar entre amigos, a gente se diverte muito. E eu amo dar os meus pitacos, né, então é um prazer participar e ver tanta gente talentosa. Às vezes sou carrasca? Sim, mas é o meu jeitinho sincero de ser", diz sobre o projeto.

Blogueirinha ainda celebra a visibilidade que ganhou nos últimos meses, e afirma que isso a ajuda a atingir mais pessoas com ações como seu leilão beneficente, que aconteceu na última segunda-feira, 9. "Ter uma base de seguidores tão fiel ajuda a unir esse lado do humor à solidariedade, que faz muita diferença para quem precisa."

