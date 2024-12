Virginia Fonseca homenageia a mãe e mostra detalhes da festa de aniversário

Virginia Fonseca postou em suas redes sociais uma homenagem para a mãe e ainda mostrou os detalhes da festa de aniversário da matriarca

Nesta sexta-feira, 13, Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, está completando 59 anos de vida. Recentemente, a família viajou para as Bahamas para a celebrar a data.

Em sua conta no Instagram, a digital influencer postou diversas fotos da festa de aniversário, que tem como tema Boteco da Margara.

Na legenda, a famosa se declarou para a mãe. "Baby, o que seria de mim sem você, mãe? Te amo muito! Obrigada por absolutamente tudo que você faz por nós, obrigada por ser a melhor mãe do mundo, você é meu exemplo e eu quero ser para os meus filhos o que você foi e é para mim! Saiba que eu tenho muito orgulho de ser sua filha e que eu te amo mais que tudo!! Viva seus 59 anos, que você continue essa mulher alegre, engraçada, abençoada por Deus! Que Deus lhe dê muita saúde, paz, amor e sucesso! Eu te amo", escreveu Virginia.

Nos comentários, Margareth fez questão de agradecer. "Te amo! Obrigada você por ter me escolhido para te trazer ao mundo e por ter me dado de presente esta família linda. Não tenho palavras exatas para te agradecer".

Além de exibir os detalhes da decoração, Virginia também mostrou os looks das filhas Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois, que estavam ambas com vestidos na cor amarela. Casada com Zé Felipe, a influencer também é mãe de José Leonardo, de três meses.

Homenagem

Em suas redes sociais, Zé Felipe sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 27 milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 13, o cantor publicou em sua conta no Instagram diversos vídeos e fotos ao lado de Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca. Na legenda, o artista homenageou a sogra, que está fazendo aniversário.

"Parabéns Magaraaaa!!!! Love you", escreveu ele, adicionando emojis de coração. Para brincar com a sogra, Zé Felipe fez questão de publicar uma foto não muito favorecida, que arrancou risos dos seguidores.

"A última foto coitada, isso porque ama ela", brincou uma internauta. "Zé Felipe guarda tudo para postar no aniversário", disse outro. "A última foto, fala sério Zé", comentou uma terceira.

