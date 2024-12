Zé Felipe homenageia a sogra Margareth Serrão em aniversário

O cantor Zé Felipe usou as suas redes sociais para publicar uma homenagem de aniversário para a sogra Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca

Em suas redes sociais, Zé Felipe sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 27 milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 13, o cantor publicou em sua conta no Instagram diversos vídeos e fotos ao lado de Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca. Na legenda, o artista homenageou a sogra, que está fazendo aniversário.

"Parabéns Magaraaaa!!!! Love you", escreveu ele, adicionando emojis de coração. Para brincar com a sogra, Zé Felipe fez questão de publicar uma foto não muito favorecida, que arrancou risos dos seguidores.

"A última foto coitada, isso porque ama ela", brincou uma internauta. "Zé Felipe guarda tudo para postar no aniversário", disse outro. "A última foto, fala sério Zé", comentou uma terceira.

Casado com Virginia Fonseca, Zé Felipe é pai de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de três meses.

Fofura

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 52 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, ela é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de apenas três meses.

Nesta sexta-feira, 13, a digital influencer encantou os seus seguidores ao publicar fotos fofíssimas dos filhos em sua conta no Instagram.

A famosa postou diversos cliques em que o caçula aparece com uma roupinha do Stitch, famoso personagem da Disney. Em uma das imagens, o pequeno surgiu no meio das irmãs Maria Alice, que estava com uma roupa de caveira, e Maria Flor, que estava com um vestido branco com aplicação de flores.

"Para, para, para. Gente, não dá!!! Fala serio?! Eu não dou conta disso", se derreteu a mamãe coruja na legenda da publicação.

