Maria Flor se emociona ao comemorar o aniversário do filho, Vicente

A atriz Maria Flor compartilhou cliques raros do filho, Vicente, em suas redes sociais e celebrou o seu aniversário de três anos

A atriz Maria Flor encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 3, ao compartilhar uma sequência de cliques inéditos do filho, Vicente, que completou três anos de vida neste domingo, 2.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista postou fotos atuais do herdeiro e outras de quando ele era mais novo, além disso, ela também mostrou algumas imagens de Vicente com o pai, Emanuel Aragão. Já na legenda, Maria Flor confessou que sentiu um misto de sentimentos ao celebrar o aniversário do menino.

"De repente ele fez 3 anos. Foi ontem. Chorei um pouco. Ri muito. Amei os meus amores", disse a atriz, que em seguida fez um agradecimento ao marido. "Obrigada, Emanuel, por tudo. Que parceria linda a gente tem. Obrigada por isso também. Vicente fez 3 anos ontem, hoje 3 anos e 1 dia. O tempo é a coisa mais linda do mundo, implacável, mas tudo que temos", finalizou.

Vale lembrar que Maria Flor está no ar na reprise da novela Cabocla, na Edição Especial da Globo. Além disso, ela está em Garota do Momento, trama das 18h, interpretando a personagem Anita.

Maria Flor ganha homenagem no marido no programa 'Encontro'

A atriz Maria Flor participou do programa Encontro com Patrícia Poeta, da Globo, e não segurou a emoção ao ser surpreendida com uma homenagem do marido, Emanuel Aragão.

"Eu resolvi aproveitar essa oportunidade pra te dizer uns negócios que eu não falo, que eu deveria falar mais. Acho que a gente tá correndo tanto que vai deixando passar as coisas que são importantes, mas que a gente considera que tão dadas já. E eu falo muito menos que você, de como que eu sou feliz e orgulhoso da gente ter construído e continuar construindo isso que a gente tá fazendo aqui junto. Não só da gente ter se encontrado, mas especialmente da gente conseguir manter esses reencontros acontecendo ao longo do tempo mesmo com as mudanças todas."

"A gente vai se transformando, virando outras coisas, e vai tentando ter generosidade para perceber o outro. Eu acho muito incrível que a gente continue disposto a ouvir o outro e tentar aprender e entender para onde que a gente pode ir com isso, com uma esperança de ser talvez mais feliz, um pouco mais feliz a cada dia que passa, mesmo com os dias difíceis. Te amo e que bom que a gente está aqui juntos", disse ele.

