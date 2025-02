Ana Maria Braga encanta ao comemorar o aniversário da neta: 'Me fez avó'

Ela cresceu! A apresentadora Ana Maria Braga encantou os seguidores ao comemorar o aniversário de 14 anos de sua neta, Joana

Ana MariaBraga encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma homenagem especial para sua primeira neta, Joana, filha de Mariana Maffeis, que completou 14 anos nesta segunda-feira, 3.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora do programa Mais Você, da Globo, compartilhou uma foto da adolescente e escreveu uma mensagem encantadora. "Nossa mocinha está crescendo! Joana já tem 14 anos. Parece que foi ontem que ela nasceu e me fez avó pela primeira vez", disse ela no começo do texto.

"Dizem que os 14 anos marcam o começo do amadurecimento, e que fase linda é essa! Minha querida Joana, desejo que sua vida seja cheia de conquistas, sonhos realizados, amor, paz e muitas alegrias. Te amo, minha linda. Feliz aniversário!", declarou a vovó.

Os fãs de Ana Maria Braga deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Parabéns, Deus abençoe sempre sua vida com muita saúde e grandes realizações", disse uma seguidora. "Que linda! Muitas felicidades pra ela", escreveu outra. "Coisa linda. `Parabéns, Joana", falou uma terceira.

Além de Joana, Ana Maria Braga também é avó de Maria, Varuna e Hima, que são filhos de Mariana com Badarik González, e de Bento, herdeiro de Pedro Maffei com Manuela Corano.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Ana Maria Braga confessa após acidente com escorpião

Na manhã desta segunda-feira, 3, a apresentadora Ana Maria Braga, de 75 anos, deu detalhes sobre o momento em que foi picada por um escorpião em sua fazenda, no interior de São Paulo. No último sábado, 1, a comunicadora foi atendida às pressas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Botucatu, no interior de São Paulo, após o acidente.

"Que susto. Rapaz, se você soubesse o quanto dói. Graças a Deus, eu nunca tinha sido picada por escorpião, mas é uma dor das mais dolorosas. Eu não sou uma pessoa fresca para a dor e não reclamo muito, mas essa dor...", disse a apresentadora durante o Mais Você. Veja o desabafo completo!

Leia também: