Rafa Kalimann ganha bolo inspirado no BBB 20 para comemorar seu aniversário

Rafa Kalimann comemorou na madrugada desta quarta, 2, seu aniversário de 32 anos com um bolo inspirado no BBB 20, temporada em que foi vice-campeã

A atriz e ex-BBB Rafa Kalimann comemorou na madrugada desta quarta-feira, 2, seu aniversário de 32 anos. Direto de Goiânia, Goiás, ela celebrou a data especial ao lado do namorado, o cantor Nattan, e dos amigos. Pelos stories de sua rede social, ela compartilhou como foi a celebração, que contou com um bolo inspirado no BBB 20, temporada em que foi vice-campeã.

Nas redes sociais, a influenciadora mostrou um clique do seu bolo de aniversário, decorado com uma foto dela vestida de coelho durante o reality. Na 20ª edição, os participantes usaram fantasias de coelho antes de uma dinâmica, aproveitando o momento para tirar fotos e até gravar um vídeo pulando.

Ela ainda compartilhou um vídeo do do "Parabéns para Você", que contou com brincadeiras com o namorado e risadas ao ver a foto escolhida para estampar o bolo. "Começando as comemorações", escreveu ela.

Veja fotos do bolo:

Rafa Kalimann e Nattan enfrentam perrengue durante viagem a Madrid

Recentemente, Rafa Kalimann e Nattan curtiram uma viagem romântica pela Europa. Após passar por Paris, o casal chegou a Madrid, na Espanha, e enfrentou um perrengue durante um dos passeios.

A atriz revelou que havia reservado um jantar no Botín, conhecido como o restaurante mais antigo do mundo, mas enfrentou um problema com a reserva. “Eu não sei o que está acontecendo nessa viagem”, disse ela, explicando foi a segunda vez que algo assim aconteceu.

Na sequência, a Rafa detalhou que quando chegaram ao restaurante, ele estava lotado, mas conseguiram uma mesa posteriormente. “A gente veio no restaurante mais antigo do mundo e não tinha mesa. Não sei porque, mas acho que foram com a nossa cara. Foram as flores que você me deu”, brincou.

