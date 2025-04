Nattan impressiona com homenagem no aniversário de Rafa Kalimann

O cantor Nattan prestou uma bela homenagem ao postar fotos e vídeos com a namorada, a influenciadora digital Rafa Kalimann

O cantor Nattan usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua namorada, Rafa Kalimann. A influenciadora digital e ex-BBB completou 32 anos nesta quarta-feira, 2, e para celebrar a data especial, o artista compartilhou fotos e vídeos dos dois juntos e escreveu uma mensagem especial.

"São tantos momentos especiais. Vou deixar alguns deles aqui. E alguns dos mais incríveis da minha vida tinham claro que ser ao seu lado. Uma mulher incrível. Cuidadosa, amorosa, parceira. Nem vou falar tudo aqui porque me faltaria tempo", começou o texto.

"Aproveita mais um ciclo da sua vida. Novas oportunidades. Novos momentos. Novos lugares. E eu vou tá sempre aqui do seu ladinho. Pra pular de alegria nos dias felizes. E se preciso te abraçar em um dia triste. E claro te arrancar um sorriso. Te ver errar, acertar e se cair te levantar", acrescentou Nattan.

"É lindo o jeito que leva essa vida, com tanta leveza, e ver que por onde passa traz alegria na vida das pessoas. Sou seu eterno amigo, eterno namorado. E eterno parceiro. Te admiro como um todo. Obrigado por me fazer tão feliz e me ensinar tanto coisa. Parabéns, Rafaella você realmente é um ser bem especial", finalizou o cantor.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NATTANZINHO (@nattan)

Rafa Kalimann ganha bolo inspirado no BBB 20 para comemorar seu aniversário

A atriz e ex-BBB Rafa Kalimann comemorou na madrugada desta quarta-feira, 2, seu aniversário de 32 anos. Direto de Goiânia, Goiás, ela celebrou a data especial ao lado do namorado, o cantor Nattan, e dos amigos.

Pelos stories de sua rede social, ela compartilhou como foi a celebração, que contou com um bolo inspirado no BBB 20, temporada em que foi vice-campeã. Nas redes sociais, a influenciadora mostrou um clique do seu bolo de aniversário, decorado com uma foto dela vestida de coelho durante o reality. Na 20ª edição, os participantes usaram fantasias de coelho antes de uma dinâmica, aproveitando o momento para tirar fotos e até gravar um vídeo pulando. Confira!

Leia também:Rafa Kalimann e Nattan enfrentam perrengue durante viagem a Madrid