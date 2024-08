Madonna se declara para o filho em aniversário: 'Obrigada por me escolher'

A cantora Madonna usou as suas redes sociais para fazer uma bonita homenagem ao filho Rocco, que está completando 24 anos de vida

Madonna usou as suas redes sociais para fazer ume bela homenagem ao filho Rocco, que está completando 24 anos. O jovem é fruto do relacionamento da cantora com Guy Ritchie.

Em sua conta no Instagram, a artista compartilhou diversas fotos e vídeos do rapaz e afirmou que a relação entre eles costuma ser tumultuada. “Feliz aniversário, Rocco. A longa e sinuosa estrada por todos os seus muitos humores e encarnações foi tumultuada e cheia de surpresas, mas apesar de tudo, sua curiosidade e alma artística foram a cola que nos manteve juntos. Graças a Deus pela arte. Graças a Deus por você. Estamos juntos há muitas vidas. Obrigada por me escolher novamente. Te amo pela eternidade", escreveu ela.

Além de Rocco, Madonna também é mãe de Lourdes, de 27 anos, fruto do seu relacionamento com Carlos Leon, David, de 18, com Guy Ritchie, e Mercy, de 18, com James Kambewa.

Filho de Madonna tem vida humilde

Filho da cantora Madonna, David Banda abriu o coração e revelou uma grande mudança em sua vida após deixar a casa da mãe. Aos 18 anos, o jovem contou que, atualmente, vive de maneira mais humilde e ganha dinheiro com aulas de violão.

Em entrevista ao 'The Sun', o herdeiro da popstar explicou que vive de forma totalmente diferente de quando morava com a cantora. De acordo com ele, às vezes, por falta de condições, sua janta acaba sendo 'restos de comida'.

"É muito bom ter a experiência de ser nove da noite, eu estar com fome, perceber que não tenho dinheiro e ir procurar por restos de comida. É divertido ser jovem", declarou David Banda. Após sair da casa de Madonna, o jovem passou a residir no Bronx, em Nova York, junto com a namorada, a modelo Maria Atuesta.

Segundo Banda, ele está bastante satisfeito com a nova fase de sua vida. Como renda, o filho de Madonna oferece aulas online de violão por 200 dólares - cerca de R$ 1.120,00.