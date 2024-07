Filho de Madonna revela mudança drástica após deixar casa da mãe: 'Restos'

Filho de Madonna, David Banda contou que vive de maneira mais simples desde que saiu da casa da cantora e passou a morar com a namorada

Filho da cantora Madonna, David Banda abriu o coração e revelou uma grande mudança em sua vida após deixar a casa da mãe. Aos 18 anos, o jovem contou que, atualmente, vive de maneira mais humilde e ganha dinheiro com aulas de violão.

Em entrevista ao 'The Sun', o herdeiro da popstar explicou que vive de forma totalmente diferente de quando morava com a cantora. De acordo com ele, às vezes, por falta de condições, sua janta acaba sendo 'restos de comida'.

"É muito bom ter a experiência de ser nove da noite, eu estar com fome, perceber que não tenho dinheiro e ir procurar por restos de comida. É divertido ser jovem", declarou Davi Banda. Após sair da casa de Madonna, o jovem passou a residir no Bronx, em Nova York, junto com a namorada, a modelo Maria Atuesta.

Segundo Banda, ele está bastante satisfeito com a nova fase de sua vida. Como renda, o filho de Madonna oferece aulas online de violão por 200 dólares - cerca de R$ 1.120,00. Ao longo da entrevista, David também comentou a respeito da vida pessoal da mãe.

De acordo com o filho da cantora, a famosa está namorando o jogador jamaicano Akeem Morris. Vale lembrar que Madonna estava solteira desde maio deste ano. De acordo com o The Sun, na época, ela terminou seu relacionamento com Josh Popper em razão do ritmo agitado da The Celebration Tour, que passou pelo Brasil pouco antes do término.

Atitude de Madonna envolvendo Cauã Reymond agita a web

A cantora Madonna começou a seguir o ator Cauã Reymond no Instagram. A atitude da Rainha do Pop surpreendeu os internautas, já que ela segue apenas 565 pessoas. O artista, que deu follow em 3.471 pessoas, também inclui a compositora e produtora musical em sua lista. "Se eu fosse ela, faria o mesmo", opinou um fã.

O fato de os dois estarem solteiros fez com que a web passasse a teorizar e torcer por um relacionamento amoroso. "A Madonna seguindo o Cauã Reymond a diva tá mesmo de olho na cultura brasileira", disse uma. "Faço muito gosto deste casal", elogiou outro. “Ela não é boba, nem inocente”, afirmou outro internauta, que relembrou um meme. "Se eu fosse ela, faria o mesmo", disse mais um.

Vale lembrar que Madonna já namorou o modelo brasileiro Jesus Luz. Os dois se conheceram em 2008, quando ela esteve no Rio de Janeiro para um ensaio fotográfico. Na época, ele tinha 21 anos e fazia parte do casting que posaria ao lado da famosa internacional, que se encantou com o rapaz à primeira vista.