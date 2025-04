Leonardo e Poliana Rocha se encantam com novo avião de Virginia e Zé Felipe

Uau! Em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, Leonardo e Poliana Rocha visitaram um hangar para conhecer o novo jatinho de Zé Felipe e Virginia Fonseca

Nesta quinta-feira, 3, Leonardo e Poliana Rocha chegaram a Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e fizeram uma visita a um hangar para conhecer de perto o novo jatinho adquirido por Zé Felipe e Virginia Fonseca . O casal ficou impressionado ao acompanhar a decolagem da aeronave e celebrou a conquista dos artistas.

"O gato veio ver o novo avião. Ela (Virginia) vai viajar. É mulher de negócios. Fala aí, gato", contou Zé Felipe ao filmar os pais e a esposa. "Lindo demais. Parabéns", declarou Leonardo.

Nas redes sociais, Poliana também expressou seu orgulho. "Viemos aqui ver o avião. Meu amor admirado com as conquistas da Vi e do Zé. Olha que bonito! Que Deus abençoe", desejou.

Os valores do novo jato de Virginia e Zé Felipe variam entre US$ 4 milhões e US$ 5 milhões de acordo com o site bjtonline.com. Com a cotação atual do dólar, isso corresponde a um valor que pode variar entre R$ 22.958.800,00 e R$ 28.698.500,00.

Intimidades

Em entrevista recente ao Portal LeoDias, Poliana Rocha e Leonardo se divertiram ao falar sobre a “disposição” do cantor sertanejo após os shows. O casal também declarou seu amor incondicional pelos netos e revelou o segredo para um relacionamento – quase – sem brigas.

“A gente briga demais é dentro do quarto. Fora não, a gente deixa as brigas para casa”, explicou Leonardo. “Desde que eu deixei de beber, a gente não briga mais”, acrescentou Poliana.

Ainda durante o bate-papo, eles não deixaram de mencionar o enorme carinho pelos netos. ”Eles [Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo] estão muito bem e em breve nós vamos visitá-los. E tenho certeza que vai ser muito bom”, celebrou a esposa do cantor.

E sobre o artista voltar para casa com a mesma energia dos palcos, Poliana garantiu: “Ele chega com a adrenalina alta, na disposição, aí tem que esperar um pouquinho para ele relaxar e pegar no sono”, disse ela.

“Ela não tá falando de sono não, tá falando de disposição, de tr*p*r mesmo. Para pegar no sono eu durmo dentro do avião já", brincou Leonardo.

