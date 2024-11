Luigi Baricelli abre o coração ao se declarar para a esposa: 'A única que amo'

O ator Luigi Baricelli postou um vídeo com vários momentos ao lado da esposa, Andreia Baricelli, e escreveu uma bela declaração

O ator Luigi Baricelli, que está no ar na reprise da novela 'Alma Gêmea', da Globo, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar uma declaração para a esposa, Andreia Baricelli. Ele compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado da amada e abriu o coração.

"Hoje, mais do que nunca, sei que a verdadeira felicidade está ao lado de quem me entende, me respeita e me ama incondicionalmente. Depois de mais de 30 anos de casados, posso dizer com toda certeza: encontrei o verdadeiro amor. Eu descobri o que é ser completo, e isso só foi possível ao seu lado. Você é muito mais do que minha esposa, é a mulher da minha vida, minha amante, minha companheira, minha amiga", afirmou.

"Nosso amor é puro, profundo e transformador. Não falo do passado porque ele não faz parte do que somos hoje. O que realmente importa é o que construímos juntos: uma relação sólida, madura, que me ensinou o verdadeiro significado de amar. Cada dia ao seu lado é um presente, e não consigo imaginar minha vida sem você. O que passamos foi apenas um aprendizado, mas o que vivemos hoje é o que realmente importa", ressaltou.

Luigi completou dizendo que Andreia é a única mulher que ele já amou. "O que falam de mim não me define, e o que dizem sobre você também não. O que nos define é o nós, é o amor que temos um pelo outro, a cumplicidade que construímos, a parceria diária que nos faz crescer juntos. Andreia, você sempre foi, é e será a única que amo, amei e amarei. Não existe "antes de nós". Sempre foi, mesmo quando não sabíamos, sempre foi amor. Nosso amor sempre esteve em cada momento, em cada escolha, em cada detalhe da nossa história. Eu te amo com todo o meu ser, e sei que o melhor de nós dois está por vir", finalizou.

Luigi Baricelli e Andreia estão juntos desde 1992 e são pais de Vittorio e Vicenzo. O ator também é pai de Rúbia, fruto de uma relação anterior.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luigi Baricelli (@luigibaricelli)

Luigi Baricelli vai voltar a atuar? Ator revela se aceitaria convite

O ator Luigi Baricelli, afastado das novelas há alguns anos, pode ser visto novamente nas telinhas na reprise de 'Alma Gêmea' (2005), exibida nas tardes da TV Globo. Seu último trabalho em folhetins foi em 2011, quando atuou em 'Insensato Coração'.

Em entrevista ao jornal 'O Globo', Luigi Baricelli abriu o coração ao falar sobre a reprise atual de 'Alma Gêmea' e revelou se deseja retornar às telinhas algum dia. "[...] Trabalhei a vida inteira com arte, novela, apresentação, teatro, cinema... É bom sentir aquele time, a pressão de colocar no ar aqueles oito meses intensos e, de repente, tudo acaba e você pensa: 'Saudade dessa família'. Tenho vontade de voltar a atuar. Sempre estarei aberto, faz parte de mim", disse o famoso.

Leia também:Luigi Baricelli chama atenção ao mostrar carro diferentão: "Irado"