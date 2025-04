Aline Wirley e Igor Rickli comentam sobre a durabilidade do relacionamento

Aline Wirley e Igor Rickli compartilharam um vídeo nas redes sociais e comentaram sobre a durabilidade do relacionamento

Em suas redes sociais, Aline Wirley sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 3, a cantora publicou um vídeo em que aparece ao lado do marido Igor Rickli. Eles comentaram sobre o relacionamento que já dura quase 14 anos. "Não tem segredo, o que tem é vontade de dar certo", disseram.

A artista ainda comentou sobre como as coisas mudaram com a maturidade. "Nós estamos chegando nos nossos quarenta e poucos, o corpo começa a mudar os desejos. Não estou dizendo que a gente está ficando velho, mas eu acho que era muito legal seduzir as pessoas... [agora] é tão legal assistir uma série", brincou.

Igor revelou que sempre gosto da arte de seduzir. "Era seduzir mesmo, todo mundo eu queria. Eu precisava me sentir amado e desejado. Era importante para mim naquele momento. Só Deus sabe quantos leões entraram no nosso caminho nesses 14 anos e a gente deu conta deles", concluiu.

Aline e Igor são pais de Fátima e Antonio, de dez anos, e de Will, de sete.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Igor Rickli (@igorrickli)

Reflexão

Recentemente, Aline Wirley usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre sua idade. Aos 43 anos, a artista compartilhou cliques na praia acompanhados de um áudio que brinca sobre ser vista como "tia" pelos mais novos e "menina" pelos mais velhos.

"Confusa? Às vezes… Mas digo com certeza que sinto que entrei na melhor fase da minha vida! E você?", legendou a ex-BBB no Instagram.

Nos comentários, os fãs repercutiram o assunto. "Melhor fase da vida! Em todos os aspectos! Emocionais, espirituais. Tudo fica tão leve que assusta", refletiu uma seguidora. "Quero chegar aos meus 40 assim! Belíssima", disse outra. "Acredite! Daí até os 60 é muito bom mesmo, achei muitos momentos de plenitude. Aproveite bem!", declarou mais uma.

