BBB 25: Vitória Strada diz que perdeu amiga por causa do reality show

A atriz Vitória Strada revelou para os colegas de confinamento que perdeu a amizade de uma pessoa após aceitar entrar no BBB 25

Vitória Strada surpreendeu os participantes do BBB 25 ao revelar que perdeu uma amiga próxima após aceitar o convite para participar do reality show. A atriz explicou que estava tentando manter a sua ida ao programa em segredo, mas a informação acabou vazando.

"Eu perdi até amiga para vir para cá. No dia que vazou que eu viria para cá, eu falei: 'Não vou mais responder o WhatsApp'. Eu não sei mentir, então eu não respondi ninguém. Um dia depois eu iria para o confinamento, vou fingir que já estou confinada", contou.

Em seguida, a famosa contou que recebeu uma mensagem da mãe dessa amiga, que não teve a identidade revelada, questionando o fato dela entrar no reality com outra pessoa. "Eu recebi mensagem da mãe dessa minha amiga: 'Não acredito que você vai e vai levar outra pessoa. Você sabe que era o sonho dela'", detalhou Vitória, que entrou com Mateus.

A história deixou os colegas de confinamentos incrédulos. "O quê?", reagiu um brother. "Ai, gente! Me poupe", disparou Renata.

Vitória Strada fica emocionada ao falar sobre carreira

Na tarde desta quinta-feira, 3, a atriz Vitória Strada pediu para o promotor de eventos Vinícius registrar sua foto no painel da ação comemorativa da TV Globo pelos 60 anos da emissora. Ao ver a homenagem, a artista não conteve as lágrimas e refletiu sobre sua trajetória profissional até hoje.

"Pensar que esse é o lugar que mudou a sua vida e vai continuar mudando", disse o brother enquanto a abraçava. Os dois seguem para a sala, e Vitória compartilha detalhes sobre sua carreira. "Estar aqui hoje é uma cereja do bolo muito especial. Eu nunca achei, eu não acreditava, eu brincava de atriz desde criança, mas eu não dava vazão a este sonho, porque eu achava que era impossível de acontecer", apontou. Veja o relato completo!

