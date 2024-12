Esposa de Luigi Baricelli relata situação desagradável com fã do ator

Casada há 32 anos com o ator Luigi Baricelli, a psicanalista Andreia Baricelli lembrou uma situação desagradável que passou com uma fã do companheiro

Casada há 32 anos com o ator Luigi Baricelli, a psicanalista Andreia Baricelli relembrou uma situação desagradável que passou com as fãs do companheiro na época em que ele estava no auge da fama como galã da TV Globo. Durante entrevista para o podcast A Mãe Tá Off, ela falou sobre o assédio que presenciou.

"Para mim, como mulher, vou contar uma passagem, algumas até, porque a gente andando em shopping, elas vinham atrás dele, falando: 'gostoso! Que delícia, hein!' Assim! Eu estava lá! Eu falava: 'gente!'", recordou ela.

Segundo ela, em uma ocasião, a mulher passou dos limites. "A gente ia nos shows e tinha uma menina que eu lembro até hoje... Ela tinha bebido muito e aí ela jogava o cabelo em mim e eu estava ali como a empresária dele, olhando ele no palco, e ele lá apresentando, conversando, não sei o quê. Daí ela virou para a amiga dela e falou assim: 'quer ver? Eu vou rebolar para ele agora'. Ela foi no palco, ela era alguma coisa do pessoal lá, e começou a rebolar. E aí ele saía, né? Uma que eu estava lá e outra que ele não estava entendendo aquela mulher doida", recordou.

"Aí eu falei: 'cara, eu não vou aguentar ver isso'. Eu vou pegar essa mulher pelos cabelos, né? Mentira, eu não ia fazer isso. Mas aí eu peguei e desci e fui para o camarim, eu lembro que era embaixo. Aí o Luigi não me viu lá e falou: 'gente, então eu já volto, tal, tal tal'. E desceu: 'o quê que está acontecendo?'. Falei: 'não quero subir, quero ficar aqui'", acrescentou.

"E ele: 'não, não. Se você não subir, eu não vou subir'. Aí eu falei: 'tá bom'. Mas não contei para ele que era por causa da menina, porque ele podia tratar a menina mal. sei lá, né? Aí eu só fiz isso uma vez. Era câmera, não existia celular. Aí a menina veio no final e falou: 'ai, tira uma foto minha com ele'. E agarrou ele assim. Eu olhei aquilo e ele sem graça, né? E eu: 'sorria!' E cortei a cabeça dela", disse ela, que escreveu nos comentários: "Eu não tinha maturidade na época."

