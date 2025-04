Daniel Erthal revela o faturamento de uma noite vendendo bebidas

O ator Daniel Erthal, conhecido por 'Malhação: Múltipla Escolha', revela em um podcast quanto faturou em uma única noite de vendas; confira!

O ator Daniel Erthal, de 43 anos, proprietário de um bar no Rio de Janeiro e ex-vendedor ambulante, revelou em um podcast o quanto faturou durante o Carnaval de 2025. Na entrevista, o ex-galã de Malhação contou que, em uma única noite, alcançou um lucro de R$ 4 mil com a venda de cervejas.

"Eu vendi 700 cervejas. Pagando os custos, eu lucrei mais ou menos uns R$ 4 mil, entendeu? Lucrei os R$ 4 mil em uma noite. Trabalhei de seis da noite às sete da manhã" , relatou o artista no podcast Saideira Cast. O ator registrou em vídeo sua experiência de trabalho durante o Carnaval, e a publicação rapidamente viralizou.

O artista, que inaugurou recentemente um bar em Botafogo, compartilhou suas vivências como empreendedor, revelando os desafios enfrentados e as lições aprendidas ao longo do caminho. "Eu não teria grana se não tivesse pesquisado muito para montar um bar em Botafogo. Você que mora no Rio de Janeiro, você que empreende, sabe muito bem das dificuldades, principalmente na questão imobiliária. Sempre tem intermediários, fiador, luva e tal", disse Daniel.

"Tem que pesquisar, porque, através do carisma, você conecta a pessoa e consegue, de repente, fazer um negócio. Foi isso que aconteceu. Eu não tinha condição de abrir no lugar mais fomentado, que é na Arnaldo Quintela, que é paralela à minha rua. Aí, fui para a General Polidoro", completou.

Confira os registros de Carnaval do ator:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Daniel Erthal (@erthalera)

Motivos para ter virado um vendedor ambulante

Desde a virada do ano, o ator Daniel Erthal, de 43 anos, tem se tornado um dos nomes mais populares nas redes sociais após fãs descobrirem seu novo investimento: vender cerveja nas ruas de Copacabana, no Rio de Janeiro. Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-global revelou detalhes do empreendimento e confessou que se tornou alvo de disputa entre grandes marcas para realizar publicidades.

Leia também: Ex-Malhação desabafa ao ser impedido de trabalhar como ambulante: 'Frustrado'