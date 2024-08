Lucas Lima impressiona ao revelar idade da mãe em data especial: 'Nunca'

O músico Lucas Lima celebrou o aniversário da mãe e surpreendeu os internautas ao revelar quantos anos a matriarca completou

Dia de festa na família de Lucas Lima! O músico usou as redes sociais para compartilhar uma bela homenagem à mãe, Lorena, que completou mais um ano de vida na terça-feira, 6. Em celebração à data especial, o artista escolheu uma foto rara ao lado da matriarca e a parabenizou.

"Mamis fazendo 71 hoje!!! Parabéns, Dona Lo, por ser essa baita mãe, vó, amiga, colega de trampo, etc. Dia feliz", escreveu Lucas Lima na legenda da postagem. Nos comentários, em meio a diversas felicitações à aniversariante, os internautas não esconderam a surpresa com a idade da mãe do famoso.

"Não parece nunca que tem 71! Linda", comentou uma seguidora. "71???? Está de sacanagem", disse outra. "71? Tá certo isso? Acho que foi erro de digitação, hein? Muito linda e jovial! Parabéns e que Deus abençoe mais e mais", falou uma terceira.

"Ela com certeza usa os mesmo produtos que a Noely", se divertiu mais uma, referindo-se à ex-sogra de Lucas Lima e mãe da cantora Sandy. "Esquece os cafés, Lucas!!! A gente quer é a receita do chá da Dona Lô!", brincou outra fã.

