Luan Santana publica declaração apaixonante em comemoração aos 16 anos ao lado de Jade Magalhães

Que amor! Celebrando 16 anos desde primeiro encontro com Jade Magalhães, Luan Santana emocionou os fãs com declaração: "Melhor escolha da minha vida"

Esta sexta-feira, 25, é uma data especial para Luan Santana e Jade Magalhães: eles celebram 16 anos desde o primeiro encontro. Agora noivo e à espera da primeira filha, o cantor reuniu fotos ao lado da amada e emocionou a web com declaração apaixonada.

"Hoje faz 16 anos. Numa dança, eu soube que você era diferente e que aquele encontro não seria apenas mais um. Desde aquele 25 de outubro de 2008, cada passo que demos juntos me fez ter certeza de que foi a melhor escolha da minha vida. Eu sou feliz por cada riso, cada desafio e cada momento que vivemos até aqui. Aquele garoto tímido, hoje é um homem completamente realizado ao seu lado. Você me transforma a cada dia. Te amo.", declarou o artista.

Nos comentários, os fãs também celebraram o amor de Luan e Jade. "Amor de almas", escreveu um. "Que Deus abençoe o amor de vocês cada dia mais. Amo muito vocês!", desejou outro. "Raridade", disse mais um, fazendo referência à música que o cantor fez para a noiva, mas não chegou a lançar.

Romântico

No último dia 13, Luan Santana movimentou as redes sociais ao publicar uma declaração romântica para a noiva, Jade Magalhães. À espera da primeira filha com a influenciadora, o cantor reuniu diversos momentos especiais ao lado da amada e emocionou os seguidores com a homenagem.

"Tirando essas dúvidas, o resto é certeza", escreveu ele na legenda da publicação, fazendo referência à sua nova música, entitulada 'CERTEZA'.

No vídeo compartilhado, Luan Santana reuniu vários momentos especiais que viveu ao lado de Jade, como o dia da descoberta do sexo da primeira filha e algumas viagens que fizeram juntos.

E nos comentários, os fãs do casal não economizaram nos elogios. "Os papais mais lindos do mundo!", disse um internauta. "Essa música é todinha vocês!", ressaltou mais um. "Vocês sempre foram 'Certeza'!", declarou outro, fazendo referência ao nome da canção.

