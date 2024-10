Veja inspiração para o quarto da filha de Luan Santana e Jade Magalhães

Namorada de Luan Santana, Jade Magalhães exibe uma foto de visita a um showroom para ser inspiração para o quarto da primeira filha

O cantor Luan Santana e a namorada, a influencer Jade Magalhães, já estão pensando em como será o quarto de bebê da filha! Nesta terça-feira, 23, ela deu um spoiler para os fãs sobre suas inspirações para a decoração do quartinho da herdeira.

Em uma foto nos stories do Instagram, Jade mostrou uma área de um quarto de menina montado em um showroom. Jade exibiu a foto de um quarto com decoração romântica, feita em tons de rosa e branco e com vários detalhes encantadores.

O ambiente contava com papel de parede com desenhos de flores, quadros decorativos, enxoval xadrez, berço rosa e até uma mini penteadeira.

“Finalizando os detalhes do quartinho da boneca”, disse ela. Por enquanto, Jade não atualizou os fãs sobre como anda a montagem do quarto da filha e também não contou qual foi o tema escolhido. Ela apenas mostrou as opções de tecidos na cor rosa.

Vale lembrar que Luan e Jade se conheceram em 2008 e ficaram juntos por 12 anos. Eles ficaram noivos em setembro de 2019, durante um passeio de balão. Porém, o romance chegou ao fim em 2020. Os dois reataram o romance apenas em 2023 e assumiram o namoro em 2024. Em julho de 2024, os dois contaram que estavam ‘grávidos’. A primeira filha deles deve nascer no início de 2025.

Jade Magalhães mostra inspiração para o quarto da filha

Jade Magalhães mostra inspiração para o quarto da filha

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

O barrigão de Jade Magalhães

A influenciadora digital Jade Magalhães surpreendeu ao mostrar o tamanho de sua barriga de grávida. Ela é a namorada do cantor Luan Santana e espera o nascimento da primeira filha deles. Discreta com a vida pessoal, a morena quase não apareceu com a barriga à mostra até agora, mas abriu uma exceção nesta segunda-feira, 7.

Jade abriu um álbum de fotos de como curtiu seus últimos dias e exibiu as novas curvas. Na primeira foto do álbum, ela apareceu só de biquíni e o tamanho da barriga de grávida chamou a atenção.

Ela e Luan serão pais de uma menina. O sexo da criança foi anunciado em um vídeo divertido do casal. Com os olhos vendados, eles pintaram as roupas um do outro com tinta rosa. Quando abriram os olhos, eles descobriram que terão uma filha.

Jade Magalhães exibe sua barriga de grávida - Foto: Reprodução / Instagram

Leia também: Luan Santana dá presente repetido para Jade Magalhães: 'Coincidência'