Luan Santana emociona internautas com declaração para Jade Magalhães

Fazendo referência a sua nova música, Luan Santana deixou os seguidores encantados com nova declaração para Jade Magalhães; confira

No último domingo, 13, Luan Santana movimentou as redes sociais ao publicar uma declaração romântica para a noiva, Jade Magalhães. À espera da primeira filha com a influenciadora, o cantor reuniu diversos momentos especiais ao lado da amada e emocionou os seguidores com a homenagem.

"Tirando essas dúvidas, o resto é certeza", escreveu ele na legenda da publicação, fazendo referência à sua nova música, entitulada 'CERTEZA'.

No vídeo compartilhado, Luan Santana reuniu vários momentos especiais que viveu ao lado de Jade, como o dia da descoberta do sexo da primeira filha e algumas viagens que fizeram juntos.

E nos comentários, os fãs do casal não economizaram nos elogios. "Os papais mais lindos do mundo!", disse um internauta. "Essa música é todinha vocês!", ressaltou mais um. "Vocês sempre foram 'Certeza'!", declarou outro, fazendo referência ao nome da canção.

Luan Santana arranca suspiros ao abrir álbum de fotos de viagem com Jade Magalhães

Na última quinta-feira, 10, Luan Santana agitou as redes sociais ao abrir uma nova sequência de fotos em seu Instagram. O cantor está em viagem pelo Caribe ao lado de Jade Magalhães e, além de exibir cliques dos passeios, deu uma prévia de 'Se Arrependimento Matasse', sua nova música lançada também no dia 10.

"É a primeira vez que eu canto uma história de traição. Não sobre a pessoa traída, mas sobre o arrependimento do traidor. Segura que lá vem bomba. Hoje, às 21h em todos as plataformas!", disse ele na legenda da publicação.

E nos comentários, os fãs não economizaram nos elogios e se mostraram ansiosos pelo lançamento. "Desculpa, Jade, mas que HOMEM", brincou uma seguidora. "Eu amo vocês demais", disse outra. "Estou prontíssima para ouvir todas já", confessou mais uma.