Leticia Cazarré mostra como foi a festa de aniversário de Juliano Cazarré

A stylist Leticia Cazarré usou suas redes sociais para compartilhar alguns detalhes da festa de aniversário de seu marido, o ator Juliano Cazarré, que aconteceu neste domingo, 29. O ator completou 44 anos de vida na terça-feira, 24, e celebrou ao lado da família e amigos.

Em um vídeo compartilhado no feed do Instagram, o casal aparece aproveitando o momento na companhia dos seis filhos do casal: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 3, Maria Guilhermina, de 2, e Estêvão, de 6 meses.

A influenciadora contou que Juliano quis comemorar a data com um churrasco que pudesse divertir os filhos. Com isso, o evento contou com castelo inflável, piscina de bolinhas e espaço de atividades. A decoração, com tema tropical, usou as cores vermelho, branco, verde e marrom, com flores e uma mesa de doces simples.

Já o cardápio incluiu arroz de costela, vinagrete, farofa e uma variedade de saladas. Leticia contou também que nenhum dos filhos pode aproveitar a piscina, já que estão doentes e tomando remédios.

Veja como foi:

Juliano Cazarré celebrou com bolo em casa

Na última quarta-feira, 25, Juliano Cazarré celebrou a data com um bolinho em casa. No registro, a família surge reunida em volta da mesa de jantar enquanto canta o famoso 'parabéns'. Ao final do vídeo, o aniversariante do dia assoprou a velinha que estava no bolo e fez um pedido: "Que Deus abençoe muito essa família hoje e sempre", declarou ele.

E o ator também ganhou uma bela homenagem da esposa. Em seu Instagram oficial, Leticia compartilhou diversas fotos especiais do artista e o parabenizou por mais um ano de vida. "Você, por mérito próprio, se tornou luz para muita gente, inclusive eu. Obrigada por tudo, tudo, tudo. Pelo que de mais humano e o de mais sobrenatural você traz para a minha vida, para a nossa vida", escreveu ela. Leia mis!