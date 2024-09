Juliano Cazarré comemora 44 anos em festinha com a esposa e os filhos

Completando 44 anos de vida, o ator Juliano Cazarré celebrou a data com uma festinha especial e intimista ao lado da família

Dia de comemoração na casa de Juliano Cazarré! O ator, que completou 44 anos de vida na terça-feira, 24, usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns registros especiais de sua festinha de aniversário em família.

Por meio de seus stories no Instagram, Juliano publicou um vídeo onde aparece com a esposa, Leticia Cazarré, e os seis filhos do casal: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 3, Maria Guilhermina, de 2, e Estêvão, de 6 meses.

No registro, a família surge reunida em volta da mesa de jantar enquanto canta o famoso 'parabéns'. Ao final do vídeo, o aniversariante do dia assoprou a velinha que estava no bolo e fez um pedido: "Que Deus abençoe muito essa família hoje e sempre", declarou ele.

Juliano Cazarré ainda ganhou uma bela homenagem da esposa. Em seu Instagram oficial, Leticia resgatou diversas fotos especiais do artista e o parabenizou por mais um ano de vida.

"E antes que este dia nos escorra pelas mãos como a maioria dos dias, pois só agora pude finalmente parar para te escrever, depois de cumprir a última tarefa da noite (a vigília no quarto da Guilhermina) - você ainda continua trabalhando, gravando novela! - quero desejar todas as bençãos do céu e todas as alegrias da terra, meu amor", iniciou a stylist na legenda.

"Parabéns pelos seus 44 anos de vida! Você, por mérito próprio, se tornou luz para muita gente, inclusive eu. Obrigada por tudo, tudo, tudo. Pelo que de mais humano e o de mais sobrenatural você traz para a minha vida, para a nossa vida. Não existe mesmo ninguém igual a você, meu completão! Te amo", completou Leticia Cazarré.

Juliano Cazarré celebra 44 anos - Foto: Reprodução / Instagram

