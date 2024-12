Leticia Cazarré revela decisão para 2025: 'Vou trazer esse assunto para vocês'

A influenciadora digital Leticia Cazarré usou as redes sociais nesta terça-feira, 24, para anunciar uma decisão importante

A influenciadora digital Leticia Cazarré usou as redes sociais nesta terça-feira, 24, para anunciar uma decisão importante. Em vídeos compartilhados nos stories do Instagram, a esposa do ator Juliano Cazarré contou que decidiu ajudar os internautas a encontrarem seu propósito de vida.

Ela começou refletindo sobre a importância do Natal na vida das pessoas. "Chegou o dia mais importante do ano. O dia em que Jesus volta a nascer em nossos corações e a gente tem que pensar um pouco sobre qual é o nosso propósito nesta vida. E eu acho que é muito importante a gente fazer esse mergulho para entender para onde a gente quer direcionar a nossa vida", iniciou ela, que sugeriu que os internautas também reflitam sobre suas vidas.

Reflexão

Em seguida, ela contou que fez esse exercício de reflexão. "E esse ano eu fiz esse exercício. Foi um ano que ficou bem marcado para mim. Foi um ano de virada. Foi o ano que eu decidi que vou voltar ao trabalho depois de seis anos dedicada à casa e à família, com tudo que aconteceu na nossa vida, todos os desafios e as dificuldades. E eu entendi que eu precisava primeiro fazer um mergulho interior, lembrar quem eu sou e resgatar a Letícia lá de trás".

E complementou: "Os meus valores, minha família, tudo o que eu construí até hoje ao lado do Juliano, como nossos filhos me fizeram crescer, como a conversão me fez virar a pessoa que eu deveria ser. E eu fiz esse exercício de verdade. Coloquei no papel e fui atrás de pessoas que pudessem me ajudar a encontrar e definir com muita clareza qual é o meu propósito e por que eu quero falar com vocês na internet cada vez mais. Então, é isso que a gente vai falar em 2025."

Em seguida, ela deu mais detalhes. "Me contem se você já fez esse mergulho interior, se sabe como fazer ou se precisa de ajuda nisso. A gente vai falar muito sobre isso. Logo no início do ano eu já vou trazer esse assunto para vocês sobre como encontrar seu propósito. Eu estou muito feliz e realizada por ter feito isso na minha vida. Isso dá um norte muito grande".

