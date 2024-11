Leticia Cazarré celebra aniversário de casamento com Juliano Cazarré: 'Te amo'

O ator Juliano Cazarré ganhou uma bela homenagem da esposa, Leticia Cazarré, em celebração aos 13 anos de casamento dos dois

A influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré iniciou a semana em clima de comemoração! Nesta segunda-feira, 11, ela usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem ao marido, o ator Juliano Cazarré, em celebração aos 13 anos de casamento dos dois.

Em seu Instagram oficial, Leticia publicou fotos raras do dia em que o casal oficializou a união e subiu ao altar. Eles, que se conhecem há mais de 20 anos, estão em um relacionamento há 15 e são pais de 6 filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 3, Maria Guilhermina, de 2, e Estêvão, de 8 meses.

Na legenda da postagem, a esposa de Juliano Cazarré fez uma breve retrospectiva da história do casal. "11.11.11. Te amo! 13 anos de casamento. 15 anos juntos. 23 anos de amizade. 6 filhos. To be continued… (continua)", declarou a influenciadora digital.

A publicação rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários de internautas, que desejaram felicidades e muito amor aos dois famosos. "Que lindos! Feliz aniversário para vocês, Deus abençoe sempre", escreveu uma admiradora. "Deus abençoe estes dois, vocês são um exemplo para nós", disse outra. "Parabéns pelo amor de vocês e pela família linda que construíram!", falou uma terceira.

Confira as fotos do casamento de Leticia e Juliano Cazarré:

