Leci Brandão será homenageada por escola de samba no Carnaval de São Paulo

A CARAS Brasil apurou detalhes da homenagem que a deputada estadual Leci Brandão receberá de uma escola de samba em São Paulo

Com a celebração do Carnaval se aproximando, a CARAS Brasil apurou que a cantora Leci Brandão (80) será homenageada por uma escola de samba da capital paulistana, que homenageará a história de luta e importância da deputada estadual com um enredo inovador e relevante; confira os detalhes.

Segundo fontes da CARAS Brasil, Leci Brandão será homenageada pela Estrela do Terceiro Milênio , escola de samba de São Paulo, a penúltima a se apresentar no desfile do sábado, 1. E será um tema inovador e revelante.

A Estrela do Terceiro Milênio levará à passarela do Anhembi em 2025 o enredo Muito Além do Arco-Íris, Este enredo inédito no Carnaval é um manifesto que celebra a diversidade e reforça a luta contra a LGBTfobia e pelos direitos da comunidade LGBTI+.

A informação é que Leci Brandão será homenageada, dentre tantas personalidades importantes do meio LGBTQIAPN+. Com 50 anos de carreira, de uma trajetória marcada pela luta contra o preconceito, essa é uma forma de homenagem à deputada estadual por este histórico e imensa gratidão à São Paulo.

As fontes da CARAS Brasil informaram que a deputada estadual sentiu-se muito grata e comovida por mais um agrado que recebe da escola de samba Paulista. A Ala que vai homenagear a cantora terá crianças vestidas de verde e rosa, com uma camiseta estampando o rosto de Leci Brandão na parte de trás da vestimenta.

A Estrela do Terceiro Milênio é uma escola de samba da cidade de São Paulo, situada na região do Grajaú - Parque América - na região da Zona Sul. E em 2024 foi a campeã do Grupo de Acesso 1 do Carnaval da capital paulistana.

