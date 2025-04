Carol Ribeiro é diagnosticada com doença sem cura: ‘Algo de esquisito’

A modelo Carol Ribeiro revela os detalhes de como descobriu uma doença neurológica que não tem cura, mas tem tratamento e diz que confundiu os sintomas com menopausa

A modelo e apresentadora Carol Ribeiro, de 45 anos, surpreendeu ao contar que foi diagnosticada com uma doença neurológica que não tem cura, mas tem tratamento. A estrela revelou que foi diagnosticada com esclerose múltipla . Porém, a descoberta do problema de saúde não foi simples. Ela confundiu os sintomas com menopausa até receber a notícia sobre o que realmente tinha.

"Achei que era menopausa, mas descobri o diagnóstico de esclerose múltipla. Mas, quando os médicos fizeram a checagem de hormônios, estava tudo bem. Eu achava que iria enlouquecer. Eu pensava: ‘Se isso é a menopausa, todas as mulheres vão enlouquecer, faltou muito pouco para eu passar em um psiquiatra. Foi quando veio o diagnóstico de esclerose múltipla", disse ela à revista Harper’s Bazaar. A modelo contou que não estava mais se sentindo como ela mesma e disse ao marido: "Algo de esquisito está acontecendo comigo, preciso ir ao médico".

O tratamento de Carol Ribeiro envolve hormônios, terapia e exercícios físicos. Além disso, ela reduziu o ritmo agitado do seu dia a dia em busca de mais qualidade de vida. "Depois que comecei o tratamento, eu não sinto mais nada, é como se a doença não existisse mais. Por isso, é importante olhar para dentro de você, nem que seja alguns minutinhos na hora do banho ou do almoço. Essas saídas para se escutar podem ser diferente para cada uma de nós, contudo, elas são importantes para a gente poder se encontrar", disse ela.

Outras famosas também vivem com a esclerose múltipla

O diagnóstico de esclerose múltipla também já foi feito para outras celebridades nos últimos tempos. A humorista Claudia Rodrigues descobriu a esclerose múltipla há algumas décadas e vive com as complicações da doença. Enquanto isso, a atriz Ana Beatriz Nogueira foi diagnosticada em 2009 e segue trabalhando normalmente.

A atriz e humorista Guta Stresser foi diagnosticada em 2021. Na época, ela disse: “Eu fiquei completamente apavorada, achando que a minha carreira tinha acabado. Para mim, a minha carreira acabar significa a minha vida acabar. Cheguei a pensar que não tenho mais utilidade para o mundo, eu só sei fazer isso, só gosto de fazer isso”, disse ela.

A atriz Ludmila Dayer também possui esclerose múltipla. “Não vivo mais no piloto automático como costumava fazer antes. Eu aprendi a me escutar mais, a colocar a minha saúde mental em primeiro lugar. Caso contrário vai dar problema no trabalho, nas relações... é uma cascata. Se tenho um sentimento, tento processá-lo, entender de onde está vindo. Aprendi a dizer não, a tirar uns minutos por dia e respirar, dar um tempo para mim, focar no agora, estar no presente”, ensinou ela.

