Deputada Erika Hilton destaca importância do bloco de rua no Carnaval: 'Precisa de orçamento'

Erika Hilton será Madrinha do Bloco “Sai, Hétero!”, no Rio de Janeiro; em entrevista à CARAS Brasil, a deputada exalta a festividade e diversidade

Erika Hilton (32) fará a sua estreia no carnaval carioca, desfilando como Madrinha do badalado bloco LGBT+“Sai, Hétero!”. A folia de rua terá 482 blocos e a expectativa é receber 6 milhões de pessoas. A deputada não esconde de ninguém sua empolgação, ela exalta a festividade e reforça importância dos blocos de rua. "Manifestação cultural grandiosa'", destaca em entrevista à CARAS Brasil.

A coroação de Erika como Madrinha do Bloco “Sai, Hétero!”, acontecerá no dia 02 de março, quando acontece o seu desfile oficial. Antes disso, o bloco se reúne para o primeiro esquenta de 2025, programado para acontecer no dia 08 de fevereiro. A deputada confessa que tem uma relação antiga com o Carnaval.

“Carnaval para mim tem esse lugar muito afetivo, festivo, alegre, um lugar de possibilidades. Eu adoro o carnaval, as escolas de samba. Acho que é uma manifestação cultural muito bonita, histórica, potente, forte!”, pontuou Érika.

Erika Hilton relembra que tem uma relação com o Carnaval desde criança, ela saia para um clube matinê em Francisco Morato, cidade onde cresceu. Para a palarmentar, a festividade é um evento onde pessoas LGBTQIAPN+ podem se expressar livremente.

"Lembro muito quando a gente ia com um grupo de crianças, minha mãe, as amigas dela, tias. Em Francisco Morato onde eu cresci, tinha tipo um clube, que tinha matinê. E aí a gente se fantasiava, se pintava, tinha espuminha, todas aquelas alegorias, aqueles símbolos do carnaval. E aquilo pra mim sempre foi algo muito gostoso, divertido. O carnaval também permitia que a gente pudesse expressar mais a nossa identidade, quem a gente era, sem tanto olhar, sem tanto julgamento. E pra mim, poder colocar aquelas perucas coloridas significava muito!”, acrescentou.

PARA ALÉM DA FESTIVIDADE

Erika Hilton também irá desfilar na Escola de Samba carioca Paraíso do Tuiuti, ela ressalta a importância do Carnaval. Segundo a deputada federal, os blocos de rua vão além da festividade e precisam de incentivo e orçamento.

“Os Blocos de Rua não só contribuem para o carnaval de Rua, eles são o carnaval de Rua. Não existe Carnaval de Rua sem bloco, sem marchinha, sem gente alegre ocupando as calçadas, levando essa diversidade, essa alegria pra Rua", declara.

A deputada revela ansiedade para sua estreia no Carnaval carioca: "Tem blocos incríveis no Rio de Janeiro e também em todo o Brasil. Adoro os blocos de Rua, sempre que posso, estou nos bloquinhos em São Paulo. No Rio eu nunca participei, é a minha primeira vez no carnaval de Rua lá".

"E essa é uma manifestação cultural grandiosa, que precisa ser valorizada, incentivada, precisa de orçamento e acho que a minha participação nesse lugar é para lembrar também um pouco disso e dos desafios que os blocos têm para acontecer, para se colocar na Rua e levar diversão para as pessoas”, finaliza a deputada Érika Hilton.

