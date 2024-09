O ator e humorista Leandro Hassum está completando 51 anos nesta quinta-feira, 26, e compartilhou uma reflexão sobre a data

O ator e humorista Leandro Hassum está completando 51 anos nesta quinta-feira, 26. Para celebrar a data, o artista usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma reflexão sobre a data. No texto, ele se comparou a um vinho que melhora com o tempo e aproveitou para agradecer ao público, reconhecendo o papel fundamental que seus fãs desempenham em sua trajetória.

"Hoje chegou o dia de fazer essa piada do tio do pavê: 26 de setembro, 51 anos. Uhulll, virei uma boa ideia!!! Apesar de me considerar um vinho que melhoro com o tempo. #sendometido rsrsrsrs, fica a piada e a alegria de continuar sendo criança. Passei de meio século, é para me acarinhar e alegrar mesmo, sabe?", iniciou.

Leandro também falou sobre as ondulações da vida. "Tenho saúde, me sinto amado pela minha família e, dessa família, vocês, o público, fazem parte dela. Nunca foi fácil e segue não sendo. Mas… o bacana é isso: as ondulações da vida. Se tem algo que posso falar desses 51 anos, é isso".

En seguida, refletiu: "Tem dias que acordo me sentindo com 80, 90… enfim, um ancião. E tem dias que acordo mais jovem que um adolescente. Fico birrento, quero, na hora, sentir a ansiedade de viver tudo junto ao mesmo tempo. Brincar, jogar, chorar (se bem que chorar está presente em todas as versões). Sou assim, à flor da pele. Completo 51 anos, mas sinto, às vezes, que já vivi 100 anos… tanta, mas tanta coisa aconteceu nesses 51 anos que penso: Caraca, eu vivi tudo isso!!!"

"Pois é, vivi e seguirei vivendo. A vida é um barato! A minha dá um livro, uma série, um filme (de comédia, drama e até terror). E como amo cinema. Vivo cinema, é trabalhando, atuando, onde conto minhas histórias. Tem tantos Hassums que vocês ainda não conhecem… enfim, que eu tenha a força e disposição para apresentar todos para vocês", continuou.

No texto, ele também falou sobre a expectativa para a chegada de sua neta. "Já, já chega meu presente: minha neta, para se juntar aos presentes maravilhosos que a vida me deu. Uma mulher incrível, uma filha que me enche de orgulho, e vocês, o meu público. Sim, vocês. Foram vocês que me impulsionaram a não desistir todas as vezes que pensei em jogar tudo para o alto. Eu pensava em vocês… e dizia: sem o público, minha vida perde a graça. Obrigado a todos que fazem essa caminhada seguir valendo a pena", encerrou.

Veja a publicação: