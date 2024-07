Leandro Hassum posa com a filha grávida e se derrete em data especial

Que fofura! Ao lado da filha grávida, o ator Leandro Hassum fez uma declaração especial para a netinha: 'Nem sabe o quanto já a amo'

O ator e humorista Leandro Hassum está radiante desde que soube que seria avô e não esconde a ansiedade pela chegada da netinha, Aurora. Em suas redes sociais, o artista publicou uma foto especial acariciando a barriguinha da filha, Pietra Hassum.

Aproveitando a espera da bebê, Leandro comemorou o Dia dos Avós, celebrado nesta sexta-feira, 26, e fez uma bela declaração à menina. "Hoje é o dia dos avós. Desde o dia que soube que me tornaria um avô, a sensação que tenho é que vivi esse meu primeiro meio século de vida esperando esse dia chegar", iniciou o ator na legenda.

"Minha neta que já é tão real no meu coração ainda nem conheceu o avô e nem sabe o quanto já a amo. Aurora, vou te contar tantas histórias, vou guardar minhas melhores piadas e palhaçadas para você. Mas, as histórias que mais irei te contar serão sobre uma outra Aurora, sua tataravó. Que sua mãe que também não conheceu a bisavó dela e sem nem imaginar homenageou uma das mulheres mais incríveis que passaram na minha vida", continuou ele.

Em seguida, Leandro Hassum mencionou a grande importância que sua esposa, Karina Gomes, terá na vida da bebê. "Sei que sua avó será incrível para você também. Tentarei ser um décimo do que a minha avó, sua xará, foi para mim. Tenho uma sorte, que só pode ser algo como um presente divino", declarou o vovô coruja.

E completou: "Fui criado por mulheres incríveis e hoje sua mamãe e sua vovó são as mulheres que seguem me ensinando a ser um homem melhor e com sua chegada isso só cresce obrigado minha netinha".

