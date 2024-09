Leandra Leal ganha homenagem do marido em data especial: 'Mulher incrível'

Celebrando 42 anos de vida, a atriz Leandra Leal recebeu uma bela declaração de aniversário do marido, Guilherme Burgos

Dia de festa na casa de Leandra Leal! A atriz, que está completando mais um ano de vida neste domingo, 8, foi surpreendida logo pela manhã com uma bela homenagem do marido, Guilherme Burgos.

Através das redes sociais, o fotógrafo publicou uma foto inédita de Leandra com o filho caçula, Damião, no colo, e se declarou na legenda. Em celebração aos 42 anos da amada, Guilherme exaltou a grande mulher com quem é casado.

"É dia de Lelê e a natureza toda se alegra! É dia de festa em todos os lugares de bem. O presente mesmo é nosso (com a licença do clichê) por poder conviver com uma mulher tão incrível como você! A vida com arte de verdade", iniciou o marido de Leandra Leal.

E completou: "Ao seu lado eu vivo o que é ser pai e o que é querer ser uma pessoa melhor. Eu te amo e te desejo sonho bom, banho de mar, palco pleno, plateia lotada e casa cheia. Prosperidade e muitos aniversários a celebrar!". Nos comentários, diversos amigos e admiradores de Leandra também parabenizaram a atriz pela data especial.

"Viva essa força da natureza. Muito amor e admiração!!! Parabéns", declarou uma internauta. "Viva nossa Lele!!! Tá com muita carinha de mãe nessa foto, que amor", disse outra. "Viva!!!! Saúde e muita proteção", escreveu uma terceira.

Além do pequeno Damião, que nasceu em agosto deste ano, Leandra Leal também é mãe de Júlia, de 10 anos, com Alexandre Youssef.

Leandra Leal relata dificuldades na amamentação do filho caçula

Recentemente, Leandra Leal compartilhou um relato sincero sobre os desafios da maternidade. Em suas redes sociais, a atriz contou que enfrentou diversas dificuldades na amamentação de seu filho caçula, Damião.

Além de detalhar sua experiência, ela abriu um álbum de fotos inéditas com o bebê, fruto de seu relacionamento com Guilherme Burgos. Através de seu perfil no Instagram, Leandra, que costuma ser bastante discreta quanto aos detalhes de sua vida pessoal, decidiu dividir um relato corajoso.

Em um álbum de fotos e vídeos em que aparece bombeando leite e alimentando o recém-nascido, ela usou a legenda para contar que enfrentou alguns desafios, como dores e fissuras; confira mais detalhes!