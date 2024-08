Leandra Leal abre álbum de fotos inéditas e compartilha relato sincero sobre as dificuldades que encontrou ao amamentar seu filho caçula, Damião

Nesta sexta-feira, 30, Leandra Leal compartilhou um relato sincero sobre os desafios da maternidade. Em suas redes sociais, a atriz contou que enfrentou diversas dificuldades na amamentação de seu filho caçula, Damião. Além de detalhar sua experiência, ela abriu um álbum de fotos inéditas com o bebê, fruto de seu relacionamento com Guilherme Burgos.

Através de seu perfil no Instagram, Leandra, que costuma ser bastante discreta quanto aos detalhes de sua vida pessoal, decidiu dividir um relato corajoso. Em um álbum de fotos e vídeos em que aparece bombeando leite e alimentando o recém-nascido, ela usou a legenda para contar que enfrentou alguns desafios, como dores e fissuras.

“É algo de outro planeta e ainda assim pré histórico. Eu ainda sinto dor, tive fissura, tive um calafrio assustador na descida do leite, nos primeiros dias tive que suplementar e fazer translactação com fórmula e com o meu leite depois (agora já passou), ainda não está fácil e exige muito, mas está sendo uma revolução bonita alimentar outro ser”, iniciou.

Apesar das dificuldades, Leandra contou que está aproveitando os momentos para se conectar com o herdeiro: “Na livre demanda, de dia ou madrugada. Eu já sinto também momentos mágicos quando ele me encarou, quando ele abre um sorrisinho de satisfação aterrizando no meu colo, e quando sai mamando qualquer coisa, inclusive o ar”, disse.

“Eu sei que toda essa trajetória nesse tempo infinito de 24 dias, é uma história feliz de amamentação, sei de mulheres que passam por dificuldades bem maiores. Cada mãe tem uma história, que é também o início da história de outra pessoa, mas se tem uma coisa que eu diria para alguém sobre amamentação, é: assim que tiver alguma dor, procure ajuda!”, ela aconselhou.

“Fale com alguém, com sua mãe, amiga, consultora, enfermeira… Tem muita gente falando loucuras na internet e só você vai saber testar o que é melhor pra você e seu filho, mas falar e compartilhar com alguém de confiança que já passou por isso é muito importante. Vale muito a pena, mas se não rolar por qualquer motivo, o importante é a formatura”, a artista escreveu.

Por fim, Leandra descreveu o álbum de fotos como ‘momentos lindos e verdadeiros’ e compartilhou que os registros foram feitos pelo marido e pai do bebê, que é fotógrafo. Vale destacar também que a atriz é mãe de Júlia, de 10 anos, fruto de um processo de adoção que durou mais de três anos com seu ex-marido, Alê Youssef.

