Leandra Leal encanta ao mostrar nova foto do filho recém-nascido, Damião

Que amor! A atriz Leandra Leal compartilhou uma foto fofíssima de seu fim de semana especial ao lado do filho caçula, Damião

A atriz Leandra Leal encantou os seguidores na manhã desta segunda-feira, 26, ao compartilhar em suas redes sociais uma nova foto do filho recém-nascido, Damião. O pequeno, fruto de seu casamento com o fotógrafo Guilherme Burgos, chegou ao mundo no último dia 6.

Em seus stories no Instagram, Leandra, que ainda não mostrou o rostinho do bebê, publicou um clique, registrado no fim de semana, exibindo o pé do herdeiro. "Domingo", escreveu ela na legenda da postagem.

O nascimento de Damião foi anunciado publicamente no dia 16 de agosto. "Dez dias de amor. Dez dias e toda uma vida. Damião chegou com amor e saúde, no dia 6 de agosto, ao raiar do dia. Sou grata a Oxum, a todos que vibraram e ajudaram essa chegada, grata à família e à rede de amor que nos protege", declarou a famosa ao comunicar a chegada do caçula.

Vale lembrar que a atriz também é mãe de Julia, de 10 anos, fruto de sua antiga relação com Alê Youssef. Recentemente, Leandra Leal celebrou o aniversário da primogênita com uma festa encantadora ao lado dos familiares.

O significado do nome do filho de Leandra Leal

A atriz Leandra Leal encantou ao anunciar o nascimento do segundo filho, Damião, fruto do casamento com o cineasta Guilherme Burgos. Nas redes sociais, ela mostrou as fotos do bebê com a família em seus primeiros dias de vida.

Que tal saber o significado do nome do bebê? O nome Damião tem origem na Grécia Antiga e é uma derivação do nome Damianos. O significado é associado com o termo "domador" ou "aquele que vence". Com isso, ele representa a força e a coragem. Inclusive, o nome era associado com figuras mitológicas e representava algo heroico e vitorioso.

Além disso, este é um nome comum em países de língua espanhola e também é lembrado por causa de São Damião, que é irmão de Cosme e faz parte da fé católica.