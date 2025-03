Larissa Manoela recebe os cuidados do marido após problema na voz

Em suas redes sociais, Larissa Manoela mostrou que recebeu os cuidados do marido André Luiz Frambach após ter problemas na voz

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores. Nesta terça-feira, 18, a atriz postou um vídeo em que aparece super rouca e revelou que faria repouso para recuperar a voz.

"Passando para dizer que ninguém é de ferro e hoje minha voz mandou lembranças. A voz foi de arrasta. Repouso de cordas vocais começando agora", disse ela.

Em seguida, a famosa postou uma foto em que aparece com um lenço colorido no pescoço e contou que recebeu os cuidados do marido André Luiz Frambach.

"Meu marido na primeira oportunidade que tem para cuidar de mim. Passou um produto que trouxemos da Tailândia na área do meu pescoço e disse que tinha que pôr um lenço para esquentar. Indo dormir bem fashion hoje. Meu amorzão e as receitas de vó. O lenço no pescoço para dormir é o charme da noite. Fora isso, já estou medicada também, tá gente?", contou ela.

Homenagem

Recentemente, o ator André Luiz Frambach se declarou para sua esposa, a atriz Larissa Manoela, da mesma forma que ela fez em seu aniversário, ao postar um stories em suas redes sociais. No vídeo, ele a gravou entrando nos Estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, e dedicou algumas palavras a ela.

“Primeiro dia dela de volta à Globo, como sempre digo muito muito orgulho das suas escolhas, muito orgulho das suas conquistas, da sua caminhada, da sua força, da sua vontade de estar sempre crescendo e evoluindo como ser humano espírito e artista”, iniciou André.

“Para muitos é fácil, mas só quem está do seu lado sabe o quanto você batalha e se dedica para estar onde está, e quantas coisas você teve que abrir mão! Eu te amo e estarei para a vida toda com você, sendo seu apoio, seu suporte (porque sua força eu não preciso ser) uma mulher como você já tem força de sobra!!!”, continuou o ator.

“Te amo meu amor e é aquilo né.. ‘se o mundo já foi bom, agora ele vai ficar ainda melhor’ ‘ETA MUNDO MELHOR’ VEM AI!!! E vem com essa artista e protagonista gigantesca!!”, finalizou André.

