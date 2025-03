André Luiz Frambach se declara para Larissa Manoela em momento especial

Em suas redes sociais, o ator André Luiz Frambach se declarou para a esposa Larissa Manoela em um momento especial. Confira!

Nesta quinta-feira, 27, André Luiz Frambach foi deixar a esposa Larissa Manoela na porta da Rede Globo e fez questão de se declarar para ela. "Esqueci de postar esse momento precioso. Cada sorriso, cada alegria, cada passo eu me encho de orgulho. Vivemos um sonho, um sonho real. Ontem me perguntaram qual meu maior sonho já realizado e eu na hora, sem pensar, respondi: 'Me casar'. Hoje sou um homem casado e tenho muito orgulho, principalmente, de ser casado com essa mulher", escreveu ele em suas redes sociais.

Em seguida, o ator desejou sorte para a atriz, que interpretará Estela em Êta Mundo Melhor, novela que deve estrear ainda neste ano.

"A felicidade que ela faz tudo é algo que contagia todo o redor dela. Estaremos sempre presente na vida um do outro dando apoio, suporte, força, tudo que for preciso. Lembro do primeiro dia de preparação de Rancho Fundo, você fez questão de me levar para me ver entrando onde eu entro desde os meus oito anos de idade. Eu farei questão também, sempre que puder, de te levar e te ver entrando nessa casa que você tanto sonhou em estar, que esteve em Além da Ilusão e fez aquele trabalho genialmente. Tenho certeza que fará mais ainda agora em Êta Mundo Melhor e muitos outros que ainda virão. Eu te amo muito, meu sorvetinho, para a vida toda. Além do nosso amor, da nossa relação, que a gente se ajude a crescer sempre como pessoa, espírito e profissionais. Que sorte que temos", concluiu.

Larissa fez questão de repostar o momento em suas redes sociais. "Uma hora ele, outra hora eu e nós sempre. Um amor desse engrandece a gente. Te amo", escreveu ela.

Lei Larissa Manoela

A história da atriz Larissa Manoela com seus pais foi inspiração para um projeto de lei no Brasil. O drama financeiro da artista virou assunto há alguns anos na mídia quando ela teve um atrito com os pais e perdeu o contato com eles por discordâncias na forma de administrar a fortuna que conquistou em sua carreira desde a infância. Agora, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a administração dos bens de crianças.

De acordo com o site G1, a Câmara dos Deputados aproveitou o projeto que coloca limitações contra condutas abusivas dos pais na administração do dinheiro e bens dos filhos. A intenção do projeto é proteger os recursos conquistados por crianças e adolescentes durante seu crescimento.

O projeto diz que é abusivo quando os pais fazem a utilização indiscriminada, veda o acesso e faz a apropriação indevida dos recursos obtidos pela criança por meio de suas habilidades. O texto diz que a gestão deve ser responsável e com foco na formação e bem-estar da criança ou adolescente. Além disso, os pais deverão seguir um protocolo de prestação de contas com legalidade e transparência a cada anos. Caso a justiça observe a conduta abusiva dos pais, o juiz pode limitar o acesso aos recursos financeiros do menor de idade, criar uma reserva especial ou solicitar uma auditoria.

O projeto foi encaminhado para o Senado, que deverá fazer a análise e aprovar. Caso seja aprovado, o projeto segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Leia também: Ex-BBB Aline é tietada por Larissa Manoela e Jeniffer Nascimento na Globo