Karina Bacchi presta bela homenagem no aniversário da mãe: 'Te amo'

Nas redes sociais, Karina Bacchi postou cliques raros ao lado da Mãe, Nadia Bacchi, e escreveu uma bela mensagem em seu aniversário

Karina Bacchi usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o aniversário de sua mãe. Nesta quinta-feira, 16, dona Nadia Bacchi completou mais um ano de vida e a ex-atriz fez questão de homenageá-la.

Em seu Instagram, Karina recordou fotos de algumas viagem que fez com a mãe e escreveu uma bela mensagem. "Mãe amada, hoje é seu dia! E eu a celebro com todo meu coração e gratidão a Deus pela benção de vir ao mundo através de você. Uma mulher que me ensinou e me ensina tanto com sua esperança de viver, generosidade, graciosidade, doçura, resiliência, bondade, força e dedicação em tudo o que você faz", começou.

"Hoje desejo que sua porção de alegria e fé sejam amplamente renovadas! Que seus dias sejam ampliados com saúde e disposição e que você venha a realizar muitos sonhos ainda! Você merece! Que seu coração se encha da presença do Senhor na certeza de quem ao seu lado terá sempre também uma filha que te ama muito, te admira e sempre estará orando por você!", acrescentou.

Karina completou o texto mostrando a admiração que sente pela mãe. "É lindo ver em você essa mulher temente a Deus, amiga, que multiplica afeto e generosidade por onde passa. Felicidade mãe querida! Jesus siga lhe conduzindo e que você possa vivenciar ainda os melhores dias da sua vida na presença do Espírito Santo e em nossa companhia! Te amo!", finalizou.

Confira:

Karina Bacchi comemora aniversário com festa intimista

Em outubro, Karina Bacchi completou 48 anos de vida e usou as redes sociais para comemorar a data especial. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou cliques em que aparece cercada por alguns balões, flores e um bolo de frutas, e fez uma reflexão sobre o novo ciclo.

"Hoje completo 48 anos desde quando cheguei aqui e fui presenteada por Deus com a vida! Hoje, mais que ninguém, vejo que minha maior celebração vem dessa consciência de que as maiores bençãos estão ao alcance de todos, são simples e vem do Senhor! Obrigada Deus por tudo! Obrigada família amada e amigos de perto ou de longe, sintam-se felizes, pois aqui há paz, alegria, gratidão e muita fé de que Ele tem cuidado de tudo com muito amor. (Isaías 26:3 Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; porque ele confia em ti)", escreveu. Veja a publicação!

