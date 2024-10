Karina Bacchi completa 48 anos e mostra comemoração intimista

Nas redes sociais, a atriz Karina Bacchi mostrou como comemorou seu aniversário de 48 anos e fez um agradecimento por sua vida

Karina Bacchi completou 48 anos de vida nesta terça-feira, 8, e usou as redes sociais para comemorar a data especial. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou cliques em que aparece cercada por alguns balões, flores e um bolo de frutas, e fez uma reflexão sobre o novo ciclo.

"Hoje completo 48 anos desde quando cheguei aqui e fui presenteada por Deus com a vida! Hoje, mais que ninguém, vejo que minha maior celebração vem dessa consciência de que as maiores bençãos estão ao alcance de todos, são simples e vem do Senhor!", começou ela.

Em seguida, a mãe de Enrico Bacchi, de sete anos, fez um agradecimento. "Obrigada Deus por tudo! Obrigada família amada e amigos de perto ou de longe, sintam-se felizes, pois aqui há paz, alegria, gratidão e muita fé de que Ele tem cuidado de tudo com muito amor. (Isaías 26:3 Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; porque ele confia em ti)", completou.

Confira:

Ticiane Pinheiro revela como está amizade com Karina Bacchi

A apresentadora Ticiane Pinheiro abriu o jogo sobre como está sua amizade com Karina Bacchi após a influenciadora se converter para a religião. Em seus stories na rede social, a esposa de César Tralli respondeu a um questionamento sobre o assunto.

Um internauta perguntou se a religião adotada pela mãe de Enrico afetou a amizade delas. Afinal, a jornalista e Karina fizeram até um reality juntas, o The Simple Life. "A religião afastou você e Karina ou a amizade ultrapassou essa barreira?", escreveram.

Em resposta, Ticiane revelou como está o relacionamento delas após as mudanças na vida da mãe de seu afilhado. "Somos amigas da vida. Independente de religião. Não nos encontramos mais como antes, mas o carinho e o amor prevalecem. Sou madrinha do Enrico", esclareceu.