Juliano Cazarré se declara para a esposa em data especial: 'A mais linda'

Casalzão! O ator Juliano Cazarré fez uma homenagem especial à esposa, Leticia Cazarré, em celebração aos 13 anos de casamento

O ator Juliano Cazarré usou as redes sociais para publicar uma bela homenagem à esposa, a influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré. Os dois, que se conhecem há mais de 20 anos e são pais de 6 crianças, completaram 13 anos de casamento na segunda-feira, 11.

Em seu Instagram oficial, Juliano, que está no ar em 'Volta por Cima', da TV Globo, resgatou diversas fotos especiais da companheira ao longo dos últimos anos. Apaixonado, o artista não poupou elogios a Leticia durante sua declaração de amor.

"Dia 11/11/11 eu casei com todas elas. Com a mulher mais massa, com a mais forte, com a mais inteligente, com a melhor amiga, com a melhor mãe, e com a mais linda também. Lelê, só você. Só você é todas elas juntas num só ser!", escreveu o famoso na legenda da publicação. Nos comentários, diversos f

amosos e admiradores do casal deixaram mensagens carinhosas em celebração à data comemorativa dos dois. "Vocês são lindos", disse a atriz Marina Ruy Barbosa. "Viva o casal e a família linda!", falou a apresentadora Maria Beltrão. "Por muitos e muitos e muitos anos juntos! Amamos vocês! Parabéns!", declarou uma internauta.

Mais cedo, Leticia Cazarré também compartilhou uma homenagem ao marido e fez uma breve retrospectiva da história do casal. "11.11.11. Te amo! 13 anos de casamento. 15 anos juntos. 23 anos de amizade. 6 filhos. To be continued… (continua)", escreveu a influenciadora digital.

Confira a publicação de Juliano Cazarré:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliano Cazarré (@cazarre)

Juliano Cazarré revela se planeja aumentar a família com a esposa

O ator Juliano Cazarré abriu o coração ao falar sobre a grande parceria que possui com a esposa, a influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré. No ar em 'Volta por Cima', da TV Globo, o artista ressaltou o quanto a companheira o apoia profissionalmente.

Em entrevista à 'Quem', Juliano contou que só conseguiu emendar cerca de cinco novelas nos últimos anos graças a Leticia. Questionado se o casal, que são pais de 6, ainda planeja aumentar a família, o ator não esconde que existe, sim, a possibilidade da chegada de um sétimo herdeiro; confira detalhes!