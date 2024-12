Jojo Todynho impressiona com árvore de Natal com decoração 'básica'; veja

Seguindo um estilo mais básico e elegante, Jojo Todynho impressiona ao posar ao lado de sua árvore de Natal e revelar decoração

A cantora Jojo Todynho impressionou ao mostrar a decoração de Natal de sua casa no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, 17, a famosa compartilhou fotos ao lado de sua árvore e chamou a atenção com os detalhes "básicos", mas cheios de elegância.

Seguindo um estilo mais "clean", a futura advogada escolheu apenas luzes para enfeitar o objeto em verde e borboletas, simbolizando sua mudança. Afinal, nos últimos meses, a artista eliminou mais de 60 kg após passar pela bariátrica, que tem a borboleta como símbolo, e as cirurgias plásticas.

"Este ano meu Natal chegou de forma diferente. Cheio de significado, cada detalhe foi pensado com carinho, com cuidado de quem quer expressar o início de uma nova fase. As luzes, mesmo discretas, iluminam mais do que a sala: iluminam um novo ciclo que escolhi viver. Como uma borboleta, passei por um tempo de transformação. Agora, com as asas abertas, percebo que cada mudança na vida é como arrumar a casa: um gesto simples, mas cheio de intenção", explicou a decoração.

"O Natal sempre simbolizou esperança e renovação, e neste ano, ganha ainda mais sentido para mim. Que cada canto arrumado, cada enfeite delicado e cada luz acesa representa quem sou. Desejo que essa mesma paz e simplicidade encontrem espaço no coração de todos que me cercam. Afinal, o Natal é isso: amor compartilhado, recomeço e uma nova chance de florescer", compartilhou.

Ainda nos últimos dias, Jojo Todynho arrancou mais elogios ao exibir sua cinturinha em um look de casamento. Na ocasião, a cantora apostou em um vestido de apenas uma alça e bem decotado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho faz festão luxuoso com coroação e mais para a avó

A avó de Jojo Todynho, Rita Maria de Jesus Menezes, completou 80 anos e a cantora fez uma grande festa para a senhora que considera sua mãe. Para o evento, a famosa alugou um espaço e surpreendeu com a decoração e looks para o momento especial.

Em sua rede social, a futura advogada postou os registros e chamou a atenção ao aparecer com um vestido rosa com parte de cima transparente e repleta de brilhos. Já a aniversariante surgiu com um modelo muito elegante nos tons da decoração e com uma espécie de renda. Veja todos os detalhes aqui!

Leia também:Jojo Todynho reage ao ver polêmica sobre contratos: ‘Não têm o que falar de mim’