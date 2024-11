Jojo Todynho reage ao ver polêmica sobre contratos: ‘Não têm o que falar de mim’

Jojo Todynho surpreende ao comentar sobre os rumores de que seus contratos publicitários teriam sido finalizados por causa de sua opinião política

A cantora Jojo Todynho rebateu as polêmicas envolvendo o seu nome que circularam pela internet nos últimos tempos. Depois que ela revelou o seu posicionamento político em prol da direita, ela foi alvo de rumores de que seus contratos publicitários teriam sido cancelados por causa de suas opiniões. Porém, a artista negou.

Em conversa com o colunista Leo Dias, ela declarou que os rumores são mentirosos. "Tem muita mentira, porque as pessoas não têm o que falar de mim. Tem grupos para isso, 'vamos destruir a Nescau'. Meu contrato acabou em setembro e não foi renovado, muito antes disso", disse ela.

Então, Jojo ainda disse que não se incomoda com os haters na internet. "Por isso eu vivo minha vida correta. Deixa eles darem like. Não me importo. Durmo em paz!", declarou.

Jojo Todynho opina sobre a escala 6x1

A cantora Jojo Todynho opinou sobre a polêmica envolvendo a discussão da escala de trabalho 6x1. O assunto dominou a internet nesta semana por causa da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), que pede o fim desta modalidade de trabalho.

Com toda a repercussão, a funkeira deu a sua opinião nas redes sociais. Ela contou que é muito difícil ter apenas uma folga por semana e contou qual é o estilo de trabalho que defende.

"Vou falar uma coisa para vocês, 6x1 é pesado pra c*ralho, Deus me livre. Shopping então. Trabalhei uma vez só, seis meses, nunca mais na minha vida porque é muito ruim. Não só em shopping, trabalhar 6x1 é muito ruim, cansativo mesmo. 4x3 não concordo, acho que seria muito ruim para todos. Tudo fica muito mais caro, o povo vai querer reduzir salário porque ia ter que fazer escalas, contratar mais pessoas para trabalhar. 5X2 eu super concordo. Trabalha cinco e descansa dois", disse ela. Leia mais aqui.