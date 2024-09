O ator e apresentador Joaquim Lopes prestou uma bela homenagem para sua mãe, dona Laura Helena Lopes, que completou 86 anos

Joaquim Lopes usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, dona Laura Helena Lopes. Ela completou 86 anos de vida e ele fez questão de parabenizá-la.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator e apresentador postou uma foto abraçado com a aniversariante e um vídeo em que ela se declara para o herdeiro. "Joca, eu te amo tanto", diz dona Laura na gravação. "Eu também te amo muito", responde o artista.

Já na legenda, o marido da cantora Marcella Fogaça escreveu uma mensagem especial. "Capítulo 86!!!! Feliz aniversário mama! O primeiro amor verdadeiro de um filho é a sua mãe. O último amor verdadeiro de uma mãe é o seu filho. Especialmente o seu primogênito. @aclopes7. Eu sendo o caçula entendi isso rapidamente. E tudo mais que bem", começou.

"A criança transforma qualquer situação em amor. Porque ela precisa desse sentimento. Todos precisamos dessa referência. E eu senti…! As vezes em colheres de prata e as vezes em pontas de facas, mas senti! E por isso eu sou muito grato. Você é um universo inteiro mama. Viva você!", o completou Joaquim, que é pai das gêmeas Sophia e Pietra, de três anos.

Confira:

Joaquim Lopes abre o jogo e conta susto que levou em relação a sua saúde

Neste domingo, 01, Joaquim Lopes foi às suas redes sociais compartilhar com os seus seguidores o susto que levou com sua saúde recentemente. O ator precisou fazer uma cirurgia por conta de uma infecção bacteriana e contou tudo sobre o procedimento em um vídeo postado em seu Instagram.

"Deixa eu explicar o que aconteceu, eu estava em São Paulo semana passada e esbarrei meu cotovelo na mesa ou em uma parede, sei lá mas fez um machucadinho. Voltei para o Rio e vida normal, não estava sentindo nada, nenhuma dor e esse machucadinho acabou evoluindo para um Bursite Olecraniana Infectada, o que significa isso? Tava lá o machucadinho e eu devo ter coçado ou então encostado em algum lugar que tinha alguma bactéria, que entrou e se alojou lá dentro e fez um belo de um estrago. Teve um dia que eu acordei com o cotovelo inchado, muita dor e fui trabalhar normal e no meio do dia comecei a sentir uma dor inacreditável e vim direto pro hospital e me internei [...]", disse ele em um trecho. Veja o relato completo!