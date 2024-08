O ator e apresentador Joaquim Lopes encantou os seguidores ao postar um momento especial com as filhas gêmeas, Sophia e Pietra

Joaquim Lopes encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 20, ao compartilhar novos cliques com as filhas gêmeas, Sophia e Pietra, de três anos, frutos de seu casamento com a cantora Marcella Fogaça.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, o ator e apresentadora aparece se divertindo com as herdeiras, enquanto fazem várias poses. "A pedidos (muitos! Rs)... a sequência foi assim!", começou ele, que em seguida deu detalhes.

"Sophia cravou de primeira e manteve firme. Eu e Pietra estávamos nos encontrando no click. O final do rolê foi um trio de açaís ambulantes da cabeça aos pés… Esse dia foi muito delicioso. Aff…", completou o artista na legenda.

A postagem recebeu diversos comentários fofos. "Que amor", disse uma seguidora. "Que fofura", escreveu outra. "Que trio maravilhoso", falou uma fã. "Lindos, que Jesus os abençoe", comentou mais uma. "Que coisa mais linda", se derreteu uma admiradora.

Confira:

Longe da TV, Joaquim Lopes abre restaurante e realiza sonho ancestral

Em contou à CARAS Brasil, Joaquim Lopes contou que tem aproveitado o tempo livre longe da televisão para se dedicar a seu trabalho com a gastronomia. Com formação acadêmica na área, ele pretende levar sua arte para um novo ambiente, o qual garante ser a realização de um grande sonho.

"A gente estava em cima desse projeto há quase um ano. É um sonho realizado, talvez o grande sonho da minha vida era abrir um restaurante e eu só estava esperando o momento certo, com as pessoas certas, no lugar certo", diz ele, que inaugurou o ORIPI no final de março.

Segundo o ator, que recentemente esteve na montagem brasileira do musical Beetlejuice, abrir o restaurante no bairro do Ipiranga, em São Paulo, tem um grande significado para ele e seus sócios: ir em busca da valorização da ancestralidade. Confira a entrevista completa!