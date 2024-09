Joaquim Lopes abre o jogo e conta susto que levou em relação a sua saúde

Joaquim Lopes contou para os seus seguidores nas redes sociais neste domingo, 01, que precisou passar por uma cirurgia por conta de uma bactéria

Neste domingo, 01, Joaquim Lopes foi às suas redes sociais compartilhar com os seus seguidores o susto que levou com sua saúde recentemente. O ator precisou fazer uma cirurgia por conta de uma infecção bacteriana e contou tudo sobre o procedimento em um vídeo postado em seu Instagram.

“Deixa eu explicar o que aconteceu, eu estava em São Paulo semana passada e esbarrei meu cotovelo na mesa ou em uma parede, sei lá mas fez um machucadinho. Voltei para o Rio e vida normal, não estava sentindo nada, nenhuma dor e esse machucadinho acabou evoluindo para um Bursite Olecraniana Infectada, o que significa isso? Tava lá o machucadinho e eu devo ter coçado ou então encostado em algum lugar que tinha alguma bactéria, que entrou e se alojou lá dentro e fez um belo de um estrago”, começou o ator.

“Teve um dia que eu acordei com o cotovelo inchado, muita dor e fui trabalhar normal e no meio do dia comecei a sentir uma dor inacreditável e vim direto pro hospital e me internei. Vim aqui pra clínica São Vicente que aliás queria agradecer todo mundo que trabalha aqui e me recebeu com o maior carinho do mundo e fui atendido pelo Dr. Christiano, que enfim é um cara muito especial e competente e desde de o começo falou ‘Olha eu acho que isso é cirúrgico’”, revelou.

Joaquim então contou que no começo não estava disposto a fazer a cirurgia e continuou: “Eu queria tomar um antibiótico e ir embora, mas enfim operei. Estou tomando antibiótico na veia, sigo internado e devo ter alta ainda hoje”, disse.

Ele então tirou uma parte da mensagem para agradecer o carinho que recebeu nestes últimos dias e deixar um alerta: “Só to passando para agradecer a todas as mensagens e preocupação de verdade obrigada mesmo de coração. Já está tudo certo, ainda tem mais 14 dias de antibiótico pela frente mas também fica um alerta: quando tiver um machucadinho, se preocupem, lavem bem seja lá aonde for, o tamanho que for porque pode ser a porta de entrada para uma bactéria e se não for tratado da maneira correta pode entrar na corrente sanguínea e aí o bicho pega de verdade”.

“A cirurgia faz um cortezinho na região em volta do machucado e faz uma lavagem mecânica cirúrgica para remover todo o foco da infecção e é isso, aí costura e mais antibiótico. Beijo para vocês, se cuidem”, finalizou o recado enquanto mostrava o curativo.