Joaquim Lopes revela motivo por trás de cirurgia no braço: ‘Corri risco de vida’

Como assim? Joaquim Lopes explica como um simples arranhão no braço se transformou em um caso de cirurgia e 'risco de vida'

Na última quinta-feira, 19, Joaquim Lopes esteve presente no Rock In Rio. Durante sua participação no festival, o ator revelou detalhes sobre a cirurgia que realizou recentemente em entrevista ao Portal Leo Dias. Se recuperando do susto, ele compartilhou como um simples arranhão no braço se transformou em uma operação delicada.

Para quem não acompanhou, Joaquim usou suas redes sociais no começo do mês para informar que precisou passar por uma cirurgia por conta de uma infecção bacteriana. Agora, ele esclareceu que tudo começou a partir de um simples arranhão em seu braço: “Tô bem graças a Deus, foi um susto grande, um arranhão que entrou uma bactéria”, contou.

“Corri risco de vida, mas fiz uma operação e tá tudo bem graças a Deus. Às vezes a gente rala o braço e fala: ‘Ah, vou lavar com água e sabão, passar um álcool que tá tudo certo’, mas a gente tem que tomar cuidado porque se entrar bactéria dá um trabalho desgraçado”, Joaquim alertou o público sobre os riscos do machucado.

Durante a entrevista, Joaquim também celebrou sua recuperação e revelou a felicidade por conseguir marcar presença em mais uma edição mesmo após o susto com sua saúde: “Venho no Rock in Rio há muitos e muitos anos, já fiz até VídeoShow aqui, já trabalhei, são pessoas que fazem parte da minha vida”, contou o ator.

Vale destacar que em seu Instagram, Lopes compartilhou detalhes sobre o acidente que resultou na cirurgia: “Deixa eu explicar o que aconteceu, eu estava em São Paulo semana passada e esbarrei meu cotovelo na mesa ou em uma parede, sei lá mas fez um machucadinho. Voltei para o Rio e vida normal, não estava sentindo nada”, contou.

“Esse machucadinho acabou evoluindo para um Bursite Olecraniana Infectada, o que significa isso? Tava lá o machucadinho e eu devo ter coçado ou então encostado em algum lugar que tinha alguma bactéria, que entrou e se alojou lá dentro e fez um belo de um estrago”, Joaquim revelou o diagnóstico e detalhou a operação.

