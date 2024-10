João Guilherme chega em Goiânia para aniversário de Maria Flor

João Guilherme já desembarcou em Goiânia para curtir a festa de dois anos da sobrinha Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Esta terça-feira, 22, é dia de festa para Virginia Fonseca e Zé Felipe. Isso porque Maria Flor, filha do casal, completa dois anos de vida.

Logo mais, a pequena terá uma super festa com o tema de Magali e os preparativos já estão a todo vapor. João Guilherme, tio da aniversariante, já desembarcou em Goiânia para o momento especial.

Lucas Guedez, que foi buscar o famoso no aeroporto, compartilhou em seu Instagram Stories um vídeo de João Guilherme entrando no carro. No entanto, Bruna Marquezine, namorada de João, não foi vista nos registros.

Além de Maria Flor, Virginia Fonseca e Zé Felipe também são pais de Maria Alice, de três anos, e José Leonardo, de um mês.

Preparativos

Nesta terça-feira, 22, Virginia Fonseca e Zé Felipe celebram o segundo aniversário da filha, Maria Flor. Claro que os papais estão organizando um evento grandioso para marcar essa data especial, e a influenciadora digital compartilhou os bastidores dos preparativos, incluindo um spoiler da decoração que promete impressionar os convidados.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Virginia revelou que estava na “correria” após fazer uma live para sua marca de cosméticos. Na sequência, a apresentadora do SBT foi ao salão de festas conferir como estava a montagem da decoração. Enquanto divulgava algumas promoções de sua empresa, deixou escapar um pequeno spoiler sobre a festa.

Logo na entrada do evento, que tem como tema a Magali, da Turma da Mônica, os convidados encontrarão uma estrutura que imita uma melancia gigante, além de um palco preparado para receber música ao vivo. Virginia também mostrou que toda a festa será decorada em tons de verde, vermelho e amarelo e contará com muitos detalhes personalizados.

Após deixar alguns detalhes vazarem, a influenciadora digital voltou para casa e comentou que estava na correria para se arrumar para o evento: “Correria total, correria total. Vou colocar meu celular para carregar, vou tomar um banho, lavar o cabelo e começar a me arrumar para a festinha da FloFlo”, ela não escondeu a empolgação.

