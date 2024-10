Virginia impressiona ao exibir preparativos da festa de Maria Flor: ‘Correria’

Virginia Fonseca detalha os preparativos da festa de aniversário da filha, Maria Flor, e impressiona com spoiler da decoração do evento

Nesta terça-feira, 22, Virginia Fonseca e Zé Felipe celebram o segundo aniversário da filha, Maria Flor. Claro que os papais estão organizando um evento grandioso para marcar essa data especial, e a influenciadora digital compartilhou os bastidores dos preparativos, incluindo um spoiler da decoração que promete impressionar os convidados.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Virginia revelou que estava na “correria” após fazer uma live para sua marca de cosméticos. Na sequência, a apresentadora do SBT foi ao salão de festas conferir como estava a montagem da decoração. Enquanto divulgava algumas promoções de sua empresa, deixou escapar um pequeno spoiler sobre a festa.

Logo na entrada do evento, que tem como tema a Magali, da Turma da Mônica, os convidados encontrarão uma estrutura que imita uma melancia gigante, além de um palco preparado para receber música ao vivo. Virginia também mostrou que toda a festa será decorada em tons de verde, vermelho e amarelo e contará com muitos detalhes personalizados.

Após deixar alguns detalhes vazarem, a influenciadora digital voltou para casa e comentou que estava na correria para se arrumar para o evento: “Correria total, correria total. Vou colocar meu celular para carregar, vou tomar um banho, lavar o cabeloe começar a me arrumar para a festinha da FloFlo”, ela não escondeu a empolgação.

Vale lembrar que, além da pequena Maria Flor, que celebra seu segundo aniversário agora, Virginia Fonseca e Zé Felipe também são pais de outras duas crianças: Maria Alice, que tem três anos e é a irmã mais velha, e recém-nascido José Leonardo, o filho caçula, que chegou há pouco mais de um mês e já se tornou o xodó da família.

“Sempre tive o sonho de casar e construir uma família. Hoje com 25 anos eu agradeço a Deus por ter realizado mais do que eu sonhava!! Sou casada com o homem da minha vida que me deu 3 anjos lindos, 2 princesas e 1 príncipe… Minhas Marias e meu José. Só sei agradecer por tantas bençãos, toda honra e glória a Deus”, Virginia celebrou a família com Zé Felipe.

Virginia Fonseca se declara no aniversário de Maria Flor

Virginia usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o aniversário de sua filha, Maria Flor. Nesta terça-feira, 22, sua filha com o cantor Zé Felipe completou dois anos de vida. Para celebrar mais um ano, a aniversariante realizou um ensaio fotográfico encantador, que também contou com a participação dos papais e dos irmãos.

