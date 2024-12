Irmão de Marília Mendonça, João Gustavo publicou uma declaração emocionante em celebração ao aniversário de Léo, filho da cantora com Murilo Huff

Nesta segunda-feira, 16, João Gustavo, irmão de Marília Mendonça (1995 - 2021), emocionou os seguidores ao publicar uma declaração carinhosa ao sobrinho, Léo, que está completando 5 anos de idade. O pequeno é fruto da relação da cantora com Murilo Huff.

Em seu perfil oficial no Instagram, João relembrou como se sentiu ao receber a notícia da gravidez de Marília. "É, minha 'cliancinha', hoje você está fazendo os seus 5 aninhos, e o seu tio está aqui para relembrar e deixar registrado um pouco da nossa história. Primeiramente, o seu tio doidão, quando descobriu que você viria, se transformou em um cachorro que latia para você quando estava dentro da barriga da sua mamãe, eu fiquei por 9 meses planejando todas as brincadeiras que iríamos fazer, todos os brinquedos irados que iríamos brincar juntos, tudo de legal que eu poderia te ensinar", iniciou.

"Mas eu não imaginava que você seria o meu ponto de paz, que você seria o meu primeiro motivo para continuar, que você me curaria e carregaria o sentido da minha vida dentro do seu sorriso. Sempre estarei aqui por você, eu daria a minha vida pela sua todos os dias se for necessário, sempre tentarei lhe proporcionar momentos felizes, e sempre estarei à disposição para te aconselhar no que for preciso. Eu te amo tamanho do céu infinito, minha 'cliança'", declarou João Gustavo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joao gustavo (@gustavodveg)

Irmão de Marília Mendonça conta como diagnóstico mudou sua vida

Irmão de Marília Mendonça (1995-2021), João Gustavo usou suas redes sociais para dividir com os fãs um breve desabafo a respeito de sua vida pessoal. Em seu perfil no Instagram, ele, que enfrenta uma depressão há alguns anos, contou como decidiu mudar seu estilo de vida.

"Eu precisei parar... Muitos aqui me conhecem pela carreira musical. Antes do acidente, minha irmã me apadrinhou como cantor, e assim montei uma dupla pra começar na carreira artística. Dois meses depois, perdi meu porto seguro. e, mesmo assim, minha agenda continuou e não conseguir discernir o que tinha acontecido. E, por isso, entrei em um processo de depressão, pois não tinha vivido o meu luto", iniciou ele.

E continuou: "Com isso tudo acontecendo, decidi encerrar minha carreira artística, pois já não estava me sentindo bem, conversei com minha mãe e ela me apoiou. E, nesse processo de luta contra a depressão, comecei a cuidar mais de mim mentalmente, fisicamente e nutricionalmente. E me encontrei nisso.

Com isso, decidi voltar a estudar, entrei para a faculdade de nutrição. Com o tempo, fui vendo a importância de nos cuidarmos e o tanto que isso melhora nossa saúde mental".

"E, com isso, decidi ajudar outras pessoas. usar minha audiência para que você, que está passando por um momento difícil, conheça a importância de tirar um tempo pra você, de se cuidar, pra se curar! Espero que, abrindo esse espaço e contando minha história, vocês consigam abordar da melhor forma possível e começar esse processo de autocuidado, que é a base para seguirmos", encerrou.

Leia também:Irmão de Marília Mendonça ameaça expor amigos interesseiros da cantora