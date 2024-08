Irmão de Marília Mendonça ameaça expor amigos interesseiros da cantora: ‘Guerra’

Irmão de Marília Mendonça reage às acusações de que estaria usando herança e ameaça expor amigos interesseiros da cantora após polêmicas em tributo

Na noite da última segunda-feira, 5, o irmão de Marília Mendonça, João Gustavo, quebrou o silêncio e usou as redes sociais para responder às acusações de que estaria usando a herança do filho da cantora. Indignado, ele não poupou palavras e prometeu expor amigos interesseiros da famosa após as polêmicas envolvendo o show em tributo a ela.

Em seu perfil no X, o antigo Twitter, João decidiu abrir o jogo sobre a situação: “Eu estou cansado, é bom que o assunto não morra, já que tem gente que não quer que ele morra. Porque quando eu abrir a merda da minha boca para falar, eu juro que não vou deixar nada para trás”, o jovem iniciou sem citar nomes, mas logo contextualizou.

“Tudo de horrível que fizeram e que eu guardo desde sempre, tudo que vivi calado com a Marília, eu vou falar. Então, não esfriem o assunto”, disse ele, que continuou: “Que a minha cabeça role, que meu sangue escorra no chão, mas a minha guerra é correr atrás de cada gota de suor que a minha irmã derramou pra encher o bolso de pessoas", completou.

“Então, esperem, vocês vão saber. Essa é minha guerra”, João prometeu. Na sequência, ele também aproveitou para desmentir os rumores de que estaria ‘ostentando’ com o dinheiro do filho da cantora, Léo, com o cantor Murilo Huff: “Por que cada um de vocês, seus porcos, não procuram abrir uma auditoria para ver se mexo no dinheiro do Léo?”, disse.

João ainda pediu que os críticos entrassem em contato com o pai do menino para saber mais sobre o uso da herança. Por fim, ele voltou a comentar sobre o tributo: “Manter o legado intacto: empurrar toda a merda para debaixo do tapete e fingir que tudo foram flores”, o jovem concluiu e logo excluiu sua conta na rede social.

Vale mencionar que o evento em questão é o tributo 'This Is Marília Mendonça'. O show contará com a participação de cantores como Murilo Huff, Zé Neto e Cristiano, Ludmilla, Luisa Sonza, Jão e Yasmin Santos, que interpretarão grandes sucessos da artista, que faleceu em 5 de novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo.

Irmão de Marília Mendonça parou de seguir Maiara e Maraisa:

Irmão de Marília Mendonça, João Gustavo tomou uma atitude radical. Ele parou de seguir as cantoras Maiara e Maraisa nas redes sociais após elas recusarem um convite feito por sua família e equipe para participar do tributo a cantora. Após o unfollow, ele explicou que sua decisão fala por si só: “Nesse momento vemos quem está com a gente”, disse.

Enquanto João Gustavo reforça a importância do legado da irmã, segundo Leo Dias, Maiara teria recusado o convite para participar do tributo devido à carga emocional de voltar ao palco do local onde fez um show com Marília no projeto As Patroas. O projeto foi lançado no estádio, mas não se concretizou por causa da morte da cantora meses antes.